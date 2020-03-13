Налогово-таможенный департамент с понедельника закрывает все бюро обслуживания

С 13 марта MTA закрывает бюро на Сааремаа, в Вильянди, Выру и Тарту. С 16 марта закрыты будут и все остальные бюро обслуживания по всей Эстонии. Поначалу бюро закрываются на две недели, сообщил MTA.

Все электронные каналы и инфономера MTA будут по-прежнему работать — работают инфономер для частных клиентов 8800811, инфономер для бизнес-клиентов 8800812, линия таможенной информации 8800814, также можно обращаться по адресам eraklient@emta.ee, tolliinfo@emta.ee или äriklient@emta.ee.