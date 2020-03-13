Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса

"Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позднее", — говорится в сообщении.

Речь идет об ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, которые должны были состояться 17 и 18 марта, ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы, запланированных на 19 марта. Отменены и матчи четвертьфинала Юношеской лиги УЕФА, намеченные на 17 и 18 марта.

Кроме того, откладываются и жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были состояться 20 марта.

Ранее в связи со вспышкой коронавирусной инфекции были приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Франции и многие другие лиги и спеортивные соревнования.