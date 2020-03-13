Пт, 13.03.2020
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Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса

Кубок Лиги чемпионов.

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

УЕФА принял решение приостановить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе из-за распространения коронавируса.

"Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позднее", — говорится в сообщении.

Речь идет об ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, которые должны были состояться 17 и 18 марта, ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы, запланированных на 19 марта. Отменены и матчи четвертьфинала Юношеской лиги УЕФА, намеченные на 17 и 18 марта.

Кроме того, откладываются и жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были состояться 20 марта.

Ранее в связи со вспышкой коронавирусной инфекции были приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Франции и многие другие лиги и спеортивные соревнования.

Вчера УЕФА назначил на 17 марта совещание по видеосвязи с участием представителей всех ассоциаций, членов Ассоциации европейских клубов (ECA) и представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). На нем, по информации L’Equipe, объявят о переносе Евро-2020 на лето 2021 года.

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