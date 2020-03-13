Кризис - кризисом, а повышение зарплат членам Рийгикогу по расписанию

У меня есть еще суперпредложения в рамках объявленного в стране ЧП:

Давайте повысим налоги, например, налог с оборота с 20% до 28%. Не, ну а что? Госказна как пополняться будет? На что покупать врачам маски, когда они стоят по 10 евро за штуку?

А давайте вернем систему талонов? Я, правда, мало о ней знаю, еще не родилась в те времена, но много хорошего слышала. Только, чтобы люди в живых очередях не стояли и коронавирус не распространяли, можно ввести э-талоны. Мы же э-государство. И будем стоять в электронных очередях за хлебом и водкой, ведь именно водка помогает защититься от коронавируса.

Давайте отменим повышение пенсий на восемь процентов, которое буквально вчера приняли, пока ЧП было еще не объявлено. Зачем старикам вообще пенсия? Давайте ее отберем и еще больше повысим зарплату членам Рийгикогу? Они же там бедненькие сейчас перерабатывают, с утра до ночи сидят на заседаниях, судьбу страны решают.

И первенца с каждой семьи еще в жертву можно принести, чтобы беду от страны отвести…