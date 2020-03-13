Пт, 13.03.2020
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Фото: выставлен на продажу тайный дом Элвиса Пресли

Элвис Пресли (снимок 1968 года).

ФОТО: AP/AP

Элвис приобрел  недвижимость на имя своего отца Вернона Пресли в штате Миссисипи еще в 1965 году, передает РБК.

Дом с участком короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, который был тайно приобретен им в Колдуотере, штат Миссисипи, выставлен на продажу за $485 тыс. Об этом сообщается на сайте американского сайта объявлений по поиску жилья Realtor.com.

Элвис приобрел недвижимость на имя своего отца Вернона Пресли в 1965 году. Затем она была передана в собственность матери музыканта. Сейчас дом принадлежит человеку из близкого круга Пресли, его имя не разглашается, говорится в публикации.

ФОТО: realtor.com

Площадь находящегося в лесу участка 526 кв. м. На территории расположены дом с двумя спальнями и таким же количеством ванных комнат, сарай и мастерская. Здесь есть также таинственный сине-белый Buick 1955 года, усеянный пулевыми отверстиями. По слухам, Элвис использовал машину в качестве мишени, чтобы научиться стрелять, следует из публикации.

ФОТО: realtor.com

Как сообщалось ранее, с молотка уйдут и два дома Элвиса Пресли. Дом детства короля рок-н-ролла оценивается в $2–3,5 млн, а цена трейлера, где Элвис жил с женой, может составить $250–500 тысяч. 

Как выглядит тайный дом Элвиса, можно увидеть ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. 

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