Университеты переходят в режим дистанционного обучения

Таллиннский университет с 14 марта закрывает двери. Командировки сотрудников отменены, мероприятия внутри стен университета тоже. Вся учебная работа по возможности будет организована в электронном виде.

Таллиннская высшая школа здравоохранения переходит на дистанционное обучение с 16 марта. Через 14 дней данная мера возможно будет пересмотрена.

Таллиннский технический университет тоже отменил все аудиторные занятия. Также проведение международных тестов (SAT, ACT, TOEFL, TOEIC, GRE) отложено до 1 мая или пока режим ЧП не будет снят.