Университеты переходят в режим дистанционного обучения

Крупные университеты - Тартуский, Таллиннский, Таллиннский технический - сообщили, что приостанавливают аудиторные занятия.
Таллиннский университет с 14 марта закрывает двери. Командировки сотрудников отменены, мероприятия внутри стен университета тоже. Вся учебная работа по возможности будет организована в электронном виде.
Таллиннская высшая школа здравоохранения переходит на дистанционное обучение с 16 марта. Через 14 дней данная мера возможно будет пересмотрена.
Таллиннский технический университет тоже отменил все аудиторные занятия. Также проведение международных тестов (SAT, ACT, TOEFL, TOEIC, GRE) отложено до 1 мая или пока режим ЧП не будет снят.
Тартуский университет отменил лекции, учебная работа будет организована дистанционно и в электронном виде. Научная работа продолжается, также в электронном виде может быть организована защита докторских работ, однако университет рекомендует отложить и это. Также университет просит всех студентов, живущих в общежитии, по возможности, разъехаться по домам.