PERH не принимает островитян, на Сааремаа несколько десятков онкобольных ждут химиотерапии

Член правления транспортной фирмы OÜ Siinorite Ангела Сийнор рассказала Saarte Hääl, что вчера их автобус с жителями Сааремаа отправился на материк, чтобы доставить раковых больных на необходимые процедуры и на прием к врачу в Северо-Эстонскую региональную больницу, однако там их не приняли и отправили обратно.
Больница не принимает жителей Сааремаа, даже если у них нет признаков заболевания. Ангела Сийнор сказала, что лично обзвонила тех, кому, по ее сведениям, надо на материк к врачу, но ситуация удручающая. На данный момент десяткам человек пришлось отменить время приема.
Все они должны были направиться на лечение в стационаре, однако из-за опасений в связи с коронавирусом на Сааремаа их не приняли. Время отменяют лишь потому, что речь идет о жителях острова, даже если человек ждал приема несколько месяцев.
Хуже всего, что на Сааремаа ждут несколько десятков онкобольных, которые не могут получить необходимую химиотерапию.
В то же время сааресцев все еще принимают больница Магдалеэна, Западно-Таллиннская и Восточно-Таллиннская центральные больницы.
Заведующей по медицинской части Курессаареской больницы Эдвард Лаане выразил свое удивление: «Мы действительно удивлены, что такое может произойти. В данный момент у нас совершенно новая информация, и руководство Курессареской больницы общается с руководством PERH».