PERH не принимает островитян, на Сааремаа несколько десятков онкобольных ждут химиотерапии

Больница не принимает жителей Сааремаа, даже если у них нет признаков заболевания. Ангела Сийнор сказала, что лично обзвонила тех, кому, по ее сведениям, надо на материк к врачу, но ситуация удручающая. На данный момент десяткам человек пришлось отменить время приема.

Все они должны были направиться на лечение в стационаре, однако из-за опасений в связи с коронавирусом на Сааремаа их не приняли. Время отменяют лишь потому, что речь идет о жителях острова, даже если человек ждал приема несколько месяцев.

Хуже всего, что на Сааремаа ждут несколько десятков онкобольных, которые не могут получить необходимую химиотерапию.

В то же время сааресцев все еще принимают больница Магдалеэна, Западно-Таллиннская и Восточно-Таллиннская центральные больницы.