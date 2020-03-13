Торговая сеть: товара хватает, мы увеличиваем закупки

«Вчера при посещении некоторых магазинов Rimi могло сложиться впечатление, что запасы товаров заканчиваются, но я подтверждаю, что на сегодняшний день у нас есть все необходимое для пополнения прилавков, - объяснил руководитель Rimi. - На складах Rimi достаточно товара для того, чтобы обслуживать обычное число клиентов. На сегодняшний день мы существенно увеличили закупки и подтверждаем, что критической ситуации не наблюдается».