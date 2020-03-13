Болезненный удар ⟩ Tallink останавливает продажу круизов в Стокгольм

Начиная с пятницы клиенты Tallink могут покупать на этой судоходной линии только билеты в один конец. Грузоперевозки на линии Таллинн-Стокгольм будут продолжены.

«Мы полностью понимаем необходимость принятия чрезвычайных мер и готовы работать с властями в Эстонии, а также в Финляндии, Швеции и Латвии для достижения общей цели - обеспечения здоровья и безопасности всех нас. Мы работаем с властями, чтобы определить необходимые детали конкретных мер и найти наилучшие возможные решения для предотвращения распространения вируса на наших судах. Мы готовы предпринять шаги, применить особые меры и оперативно внедрить любые дополнительные требования, которые по понятным причинам необходимы в данных обстоятельствах. Мы будем незамедлительно информировать о новых решениях и дальнейших шагах», - сказал Пааво Ныгене, председатель правления Tallink Grupp, в пресс-релизе.