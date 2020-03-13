Режим ЧП в Эстонии заставил остановить сезон Единой лиги ВТБ

«ФИБА, под эгидой которой выступает Единая лига ВТБ, ранее объявила о приостановке всех проводимых турниров из-за пандемии коронавируса с 13 марта.

Несмотря на то, что официальных документов в Лигу не поступало, после обсуждения с клубами, а также учитывая ситуацию в европейском и мировом спорте, а особенно в баскетболе, руководство Лиги приняло решение временно приостановить сезон-2019/20.

Также в Лигу с открытым письмом обратились игроки, обеспокоенные здоровьем участников чемпионата, которое Лига не могла оставить без внимания.

На данный момент в стране-участнице чемпионата Эстонии объявлено чрезвычайно положение в связи с угрозой распространения коронавируса.

Кроме того, у многих игроков, представителей команд и судей Лиги были многочисленные контакты с зарубежными клубами из Италии, Франции, Германии, Испании, а также других стран, объявивших о неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Для Лиги ВТБ здоровье игроков, болельщиков и всех участников чемпионата стоит на первом месте. При этом Лига намерена возобновить чемпионат, когда сложится безопасная ситуация для всех», – говорится на сайте Лиги ВТБ.