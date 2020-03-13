Нарвитяне запасаются макаронами

Новости о коронавирусе, чрезвычайном положении и закрытии школ изменили поведение покупателей в Нарве. Корреспондент Rus.Postimees в пятницу в середине дня проехал по магазинам в районе улицы Кангеласте, застроенной девятиэтажками, и посмотрел, что именно раскупают жители спального района, а каких товаров в наличии, как всегда, много.
В Grossi ажиотажа не видно. Нет только некоторых видов туалетной бумаги, в остальном магазин выглядит, как обычно.
В расположенной рядом Maxima очень многолюдно и, что интересно, предлагаются скидки на огромное количество товаров. Покупатели обсуждают последние новости и закупаются макаронами. Самых дешевых марок уже нет, но те, что подороже - в наличии. Туалетную бумагу также активно покупают, но ее еще достаточно много.
Кстати, по свидетельству очевидца, похожая ситуация в Maxima в центре города на Таллиннском шоссе - на многие макаронные изделия скидка, но полки, где лежали подешевевшие макароны уже пусты.
На рынке Põhja kaubakeskus ажиотажа не видно, но больше всего людей также у прилавка, где продают макаронные изделия.
В большом торговом центре Prisma тихо и не очень многолюдно. Видимо, самые запасливые нарвитяне здесь уже побывали, потому что большая часть полок с макаронными изделиями пусты. Также раскупили некоторые виды гречки и риса.
В целом, пустых полок здесь в разы больше, чем в других магазинах. Но туалетной бумаги завезли с большим запасом. На некоторых полках бумаги осталось немного, но очень большое количество рулонов стоит рядом прямо на поддонах.
Во всех осмотренных магазинах другие товары, кроме макарон, круп и туалетной бумаги, присутствуют в обычном количестве.