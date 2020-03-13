Ученые: пациенты с коронавирусом остаются заразными дольше, чем считалось

Выводы сделаны по итогу исследования 191 пациента из двух больниц Уханя. РНК вируса находили в образцах из дыхательных путей в среднем в течение 20 дней после того, как люди впервые заболели. Самое короткое время, когда кто-то был заразным, составляло 8 дней, а самое большое - 37 дней.

В свою очередь, американские ученые установили, что вирус может выжить в воздухе в течение трех часов, а на поверхности - до трех дней. На меди вирус выживает на протяжении четырех часов, на картоне - день, на стали и пластмассе - до 72 часов. А немецкое исследование показало, что зараженные пациенты выделяют большое количество вируса еще до появления ярко выраженных симптомов. На сегодняшний день в мире инфицировано более 128000 человек и более 4700 человек скончались.