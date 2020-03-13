МИД Китая обвиняет в появлении коронавируса американских военных

"Когда в США появился "нулевой" пациент? Сколько людей инфицированы? В какие больницы они были госпитализированы? Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте данные [о зараженных коронавирусом в США]! США должны все нам объяснить!" - заявил чиновник. При этом он не уточнил, каким образом коронавирус мог попасть в Ухань с помощью военных США.

Портал Trending Politics утверждает, что Китай намерен таким образом снять с себя ответственность за пандемию. В самом Китае накануне заявили, что пик распространения болезни в стране пройден.

"Президент Трамп сосредоточен на здоровье американского народа, и поэтому его администрация предприняла меры по обеспечению защиты производителей, которая позволит производить миллионы дополнительных масок для наших медицинских работников", - говорится в меморандуме Белого дома.

Сенатор Марко Рубио сказал Fox News, что эта мера является "очень сильным первым шагом" на пути к увеличению внутреннего производства фармацевтических препаратов и медицинских расходных материалов, что позволит покончить с "медицинской зависимостью" от Китая. Федеральное управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обяжут ускорить процедуру одобрения лекарств против коронавируса.

Накануне Президент США Дональд Трамп объявил о том, что с полуночи пятницы Соединенные Штаты запрещают въезд из Европы. Решение будет действовать 30 дней и связано с коронавирусом. Исключение из запрета сделано для Великобритании.

"Чтобы новые случаи заболевания не проникли на наши земли, мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты на следующие 30 дней", - заявил президент США в обращении к нации. Въехать в США нельзя будет людям, которые в последние две недели перед попыткой пересечения границы находились в следующих странах: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария. Исключением являются американцы, возвращающиеся домой - их подвергнут проверке, но в страну пустят.

Также под новые ограничения не подпадают иностранцы, приезжающие в США по приглашению властей страны для борьбы с распространением коронавируса, члены экипажей воздушных и морских судов, иностранные официальные лица и представители международных организаций, в том числе НАТО.

Кроме того, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер ввела режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Он, в частности, дает мэру право вводить карантинные меры и наказывать торговцев, завышающих цены. Режим чрезвычайной ситуации вводится на 15 дней. В городе зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусом. 11 марта мэр Баузер распорядилась отменить массовые мероприятия до 31 марта. Школам было предписано подготовиться к возможности дистанционного обучения. В Вашингтоне также отменили парад, посвященный Дню святого Патрика.

О переходе на режим ЧС в среду, 11 марта, также объявили власти четырех штатов: Аризоны, Нью-Мексико, Луизианы и Арканзаса. Всего на чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса перешли 24 штата: Арканзас, Мичиган, Вермонт, Северная Каролина, Массачусетс, Нью-Мексико, Луизиана, Колорадо, Огайо, Иллинойс, Род-Айленд, Нью-Джерси, Орегон, Нью-Йорк, Пенсильвания, Юта, Кентукки, Индиана, Гавайи, Мэриленд, Калифорния, Флорида и Вашингтон.