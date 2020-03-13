Пт, 13.03.2020
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  • Во Франции врач 30 лет домогался и насиловал детей: его жертвами стали более 200 детей
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Во Франции врач 30 лет домогался и насиловал детей: его жертвами стали более 200 детей

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во Франции перед судом предстал врач на пенсии, который обвиняется в сексуальном использовании сотен детей, сообщает АР.

69-летний врач сексуально использовал детей десятилетиями. Большая часть из них были пациентами.

Это крупнейший случай педофилии в истории Франции.

Следствие против бывшего врача было начато в 2017 году, когда в полицию обратилась его соседка, к шестилетней дочери которой домогался мужчина.

Во время обыска по его месту жительства полиция нашла более 300 000 изображений, в том числе и детскую порнографию.

Полицейские также нашли несколько записных книжек мужчины, в которых он подробно описывал сексуальное насилие по отношению к детям. В этих заметках была информация о сексуальных нападениях, начиная с 1989 года. К декабрю 2019 года прокурор по этому делу заявил о 349 потенциальных жертвах.

Полиция Франции в итоге связалась с 229 упомянутыми в этих записных книжках людьми - 200 из них согласились дать официальные показания.

За сексуальное использование детей бывшему врачу грозит до 20 лет тюрьмы.

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