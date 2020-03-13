Крупнейший эстонский производитель консервов: невозможно, чтобы еда кончилась!

«Проблем с сырьем у нас быть не должно. Сначала мы думали, что незначительные перебои могут возникнуть с упаковочными компонентами, поступающими из Италии, но теперь мы получили подтверждение, что они уже находятся в пути или в производстве. В любом случае, ясно то, что на основное производство вопрос упаковки никак не влияет, и для потребителя не возникнет проблем», - пояснил Ипитс.

Что касается продуктов, которые могут считаться жизненно важными для людей, у Salvest есть контракты с эстонскими производителями сырья на их производство, и нет никаких оснований полагать, что соглашения не будут выполнены. «Сейчас мы позвонили производителям и убедились, что все остаются настроенными позитивно. Кроме того, мы подготовили достаточно складских запасов», - продолжил предприниматель.

В свете паники, которая разразилась в четверг вечером, представители Salvest сегодня, во всяком случае, пытались застраховаться от проблем, вызванных трудностями с поставками, и заключили соглашения с торговцами о том, что производителю не будет угрожать штраф в случае незначительных задержек.

На тот факт, что люди делают массовые закупки продовольственных товаров в магазинах, Ипит смотрит двояко.