Кризис ⟩ Viru Keemia Grupp прекращает работу одной из фабрик

Производственные подразделения, которые VKG снабжает сырьем из принадлежащего концерну прииска в Оямаа, продолжат работу в нынешнем режиме и объеме. На данный момент на консервируемой фабрике работают 11 человек, сообщил VKG.

«Мы законсервируем одну фабрику Kiviter, поскольку закупаемый сланец существенно дороже произведенного нами сырья, что делает производство сланцевого масла в конкретном производственном подразделении неконкурентоспособным в данной рыночной ситуации», - сказал председатель правления VKG Ахти Асманн.