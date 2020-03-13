Кризис ⟩ Viru Keemia Grupp прекращает работу одной из фабрик

Viru Keemia Grupp (VKG) из-за высокой цены на горючий сланец законсервирует одну из работающих по технологии Kiviter фабрику по производству масла, которая работала на закупленном извне концерна сланце.
Производственные подразделения, которые VKG снабжает сырьем из принадлежащего концерну прииска в Оямаа, продолжат работу в нынешнем режиме и объеме. На данный момент на консервируемой фабрике работают 11 человек, сообщил VKG.
«Мы законсервируем одну фабрику Kiviter, поскольку закупаемый сланец существенно дороже произведенного нами сырья, что делает производство сланцевого масла в конкретном производственном подразделении неконкурентоспособным в данной рыночной ситуации», - сказал председатель правления VKG Ахти Асманн.
VKG — крупнейший производитель сланцевого масла в Эстонии. В 2019 году концерн произвел 659 000 тонн масла, что составило 55 процентов произведенного в Эстонии сланцевого масла.