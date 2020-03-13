Закупки впрок из-за коронавируса: психолог объяснил истинные причины потребительской паники

- Почему люди совершают так называемые панические закупки?

- Коронавирус - невидимый враг. А когда не видишь врага, теряешь чувство контроля. В такой ситуации пытаешься сделать что-то, чтобы компенсировать эту потерю и восстановить контроль. Покупка определенных вещей - один из способов сделать это.

- То есть, например, если бы я прямо сейчас пошел в супермаркет и купил что-то, это помогло бы мне меньше бояться коронавируса?

- Наши исследования показывают, что когда теряешь субъективное чувство контроля, то начинаешь покупать вещи, чтобы постараться разрешить проблемы, приведшие к первоначальной утрате контроля. Другими словами, когда вы встревожены из-за вируса, то начинаете закупать товары, которые потенциально могут предотвратить заражение или сделать окружающие вас места чище. В итоге люди покупают маски, антисептики для рук, моющие средства для поддержания чистоты в офисе и дома и так далее.

- Значит, неважно, являются ли эти меры эффективными: покупая что-то, просто чувствуешь себя лучше и защищеннее?

- Именно.

- Если для людей так важно чувство контроля, особенно, в условиях атмосферы страха, как можно помочь им вернуть это ощущение?

- Прежде всего, человеку нужно получать информацию. Необходимо объяснять, чтобы люди понимали, что происходит, что это за вирус, как он передается, как вести себя в случае подозрений на заражение.

Но я бы не советовал проводить много времени за просмотром социальных сетей, потому что соцсети - это своего рода эхо-камера (закрытая система, в рамках которой определенные идеи усиливаются путем их повторения - ред.). Одна из причин большого количества панических закупок заключается в том, что люди видят фото и видео того, как другие закупают туалетную бумагу и прочие товары, а полки пустеют. Это приводит к многочисленным случаям панических закупок по всему миру.