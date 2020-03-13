Еврокомиссия считает невозможным остановить коронавирус в Евросоюзе

«Коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС, но он не должен наносить ей перманентного ущерба»,— сказала госпожа фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Еврокомиссия, по ее словам, со своей стороны максимально смягчит правила предоставления госпомощи предприятиям, пострадавшим из-за инфекции, пишет портал Коммерсантъ.

Также она добавила, что Евросоюз должен быть решительным, скоординированным и единым для того, чтобы противостоять коронавирусу.

Напомним, страны G20 заявили, что намерены реагировать на сбои в международной торговле и нестабильность рынков, связанные с распространением коронавируса.