Еврокомиссия считает невозможным остановить коронавирус в Евросоюзе

В Евросоюзе невозможно остановить коронавирус COVID-19, возможно только замедлить его распространение, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС, но он не должен наносить ей перманентного ущерба»,— сказала госпожа фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.
Еврокомиссия, по ее словам, со своей стороны максимально смягчит правила предоставления госпомощи предприятиям, пострадавшим из-за инфекции, пишет портал Коммерсантъ.
Также она добавила, что Евросоюз должен быть решительным, скоординированным и единым для того, чтобы противостоять коронавирусу.
Напомним, страны G20 заявили, что намерены реагировать на сбои в международной торговле и нестабильность рынков, связанные с распространением коронавируса.
Еврокомиссия готова сделать больше по мере развития ситуации, добавила фон дер Ляйен.