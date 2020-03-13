Пт, 13.03.2020
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Еврокомиссия считает невозможным остановить коронавирус в Евросоюзе

President of the European Commission Ursula von der Leyen looks on during a plenary session at the European Parliament in Brussels, on January 29, 2020, as Brexit Day is to be set in stone when the European Parliament casts a vote ratifying the terms of Britain's divorce deal from the EU. (Photo by JOHN THYS / AFP)

ФОТО: JOHN THYS/AFP

В Евросоюзе невозможно остановить коронавирус COVID-19, возможно только замедлить его распространение, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС, но он не должен наносить ей перманентного ущерба»,— сказала госпожа фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. 

Еврокомиссия, по ее словам, со своей стороны максимально смягчит правила предоставления госпомощи предприятиям, пострадавшим из-за инфекции, пишет портал Коммерсантъ.

Также она добавила, что Евросоюз должен быть решительным, скоординированным и единым для того, чтобы противостоять коронавирусу.

Напомним, страны G20 заявили, что намерены реагировать на сбои в международной торговле и нестабильность рынков, связанные с распространением коронавируса.

Еврокомиссия готова сделать больше по мере развития ситуации, добавила фон дер Ляйен.

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