Спортивные залы в Таллинне продолжат работать в обычном режиме

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на сегодняшней пресс-конференции заявил, что ограничения вводимые на время режима чрезвычайного положения не коснутся спортивных залов и спа. Однако спортивные клубы приняли ряд мер, чтобы обезопасить посетителей от возможного заражения коронавирусом.
Один из крупнейших спортзалов Таллинна, Reval Sport, на своей официальной странице объявил, что клуб продолжит работу, однако напоминает клиентам, чтобы они внимательно прислушивались к состоянию своего здоровья и не забывали дезинфицировать спортивный инвентарь после его употребления. Reval Sport отменил все детские плавательные тренировки, начиная с 16 марта.
Сеть фитнесс-клубов MyFitness в лице директора по маркетингу Марики Мясак заявила, что также будут открыты, но в расписании будут сделаны изменения, а количество мест на групповых тренировках будет сокращено: "Для MyFitness здоровье и благополучие наших клиентов - самое важное. В связи объявлением Правительством Эстонии режима чрезвычайного положения, мы решили оставить часы работы залов прежними, но внести изменения в работу клубов. В частности это уменьшение числа мест в групповых тренировка, чтобы по возможности люди смогли избежать контакта. Изменения коснуться и расписания тренировок, чтобы снизить количество членов клуба находящихся в один момент в зале и раздевалках. Также с субботы, 14-го марта мы закрываем детские комнаты и сауны, прекращаем расчет наличными в клубе".
Мясак отметила, что MyFitness с пониманием отнесется к просьбам членов клуба предоставить тренировочный отпуск, таким клиентам будет предоставлена возможность оформить таковой на срок до двух месяцев".
MyFitness и Reval Sport подчеркивают, что внимательно следят за распоряжениями Правительства страны и эпидемиологической ситуации и сразу же оповестят своих членов в случае изменения ситуации.
На данный момент только фитнесс-клуб и танцевальная школа Tantsugeen объявила о двухнедельном приостановлении работы из-за коронавируса.