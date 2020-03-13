Спортивные залы в Таллинне продолжат работать в обычном режиме

Один из крупнейших спортзалов Таллинна, Reval Sport, на своей официальной странице объявил, что клуб продолжит работу, однако напоминает клиентам, чтобы они внимательно прислушивались к состоянию своего здоровья и не забывали дезинфицировать спортивный инвентарь после его употребления. Reval Sport отменил все детские плавательные тренировки, начиная с 16 марта.

Сеть фитнесс-клубов MyFitness в лице директора по маркетингу Марики Мясак заявила, что также будут открыты, но в расписании будут сделаны изменения, а количество мест на групповых тренировках будет сокращено: "Для MyFitness здоровье и благополучие наших клиентов - самое важное. В связи объявлением Правительством Эстонии режима чрезвычайного положения, мы решили оставить часы работы залов прежними, но внести изменения в работу клубов. В частности это уменьшение числа мест в групповых тренировка, чтобы по возможности люди смогли избежать контакта. Изменения коснуться и расписания тренировок, чтобы снизить количество членов клуба находящихся в один момент в зале и раздевалках. Также с субботы, 14-го марта мы закрываем детские комнаты и сауны, прекращаем расчет наличными в клубе".

Мясак отметила, что MyFitness с пониманием отнесется к просьбам членов клуба предоставить тренировочный отпуск, таким клиентам будет предоставлена возможность оформить таковой на срок до двух месяцев".

MyFitness и Reval Sport подчеркивают, что внимательно следят за распоряжениями Правительства страны и эпидемиологической ситуации и сразу же оповестят своих членов в случае изменения ситуации.