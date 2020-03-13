Эстонский исламский центр приостанавливает из-за коронавируса любую деятельность

В соответствии с решением правительства Эстонии о профилактических мерах по распространению коронавируса и введению в Эстонии самого высокого уровня риска заражения, администрация Эстонского исламского центра (ЭИЦ) впервые в истории Центра приняла решение об отмене пятничной молитвы - Джумма.
Об этом сообщил президент Эстонского Исламского Центра Казбулат Шогенов.
"Принимая это трудное решение, мы учли мнения исламских ученых, имамов ЭИЦ и правительства Эстонии и города Таллинна", - сказал он.
Также, по его словам, было решено прекратить всю учебную работу в Центре.
"Самое трудное решение: мы должны остановить любые мероприятия, включая регулярные молитвы, предварительно на две недели. Мы приняли это жесткое решение для вашей же безопасности", - добавил Шогенов в своем обращении к прихожанам.
Спустя две недели решение будет пересмотрено и о дальнейшем распорядке работы центра будет сообщено в группе Фейсбука "Mosque_Tallinn".