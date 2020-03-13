Пт, 13.03.2020
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Эстонский исламский центр приостанавливает из-за коронавируса любую деятельность

Казбулат Шогенов со своей докторской диссертацией, посвященной хранению углекислого газа.

ФОТО: Олеся Лагашина

В соответствии с решением правительства Эстонии о профилактических мерах по распространению коронавируса и введению в Эстонии самого высокого уровня риска заражения, администрация Эстонского исламского центра (ЭИЦ) впервые в истории Центра приняла решение об отмене пятничной молитвы - Джумма. 

Об этом сообщил президент Эстонского Исламского Центра Казбулат Шогенов. 

"Принимая это трудное решение, мы учли мнения исламских ученых, имамов ЭИЦ и правительства Эстонии и города Таллинна", - сказал он. 

Также, по его словам, было решено прекратить всю учебную работу в Центре.

"Самое трудное решение: мы должны остановить любые мероприятия, включая регулярные молитвы, предварительно на две недели. Мы приняли это жесткое решение для вашей же безопасности", - добавил Шогенов в своем обращении к прихожанам.

Спустя две недели решение будет пересмотрено и о дальнейшем распорядке работы центра будет сообщено в группе Фейсбука "Mosque_Tallinn".

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