Брошенная итальянцами коронабомба ввергла жизнь на Сааремаа в хаос

«Полномасштабная паника!» - работник Курессаареской скорой помощи не захотел вчера публично обсуждать эту свою публикацию в социальных сетях и очень быстро ее удалил. Однако публикация была осмысленной, пишет Saarte Hääl.
На тот момент сосредоточенные на заборе анализов на коронавирус для Курессаареской больницы две бригады скорой помощи имели в стадии ожидания около полусотни вызовов. За час одна бригада успевает взять три анализа. Нагрузка убийственная.
Медикам сказано ясно: брать анализы только у людей с симптомами. У тех, кто на прошлой неделе был на волейбольном матче с итальянцами, или кто соприкасался с людьми, ходившими на ту игру. Или у заболевших, которые в течение последних двух недель были за границей.
Бикфордов шнур коронабомбы подожгли на Сааремаа неделю назад в Курессаареском спортивном центре, во время двух игр между прилетевшими из Милана и местными волейбольными асами, за которыми наблюдали больше тысячи зрителей. Сильная реклама – полные трибуны.
Лучше перебдеть, чем недобдеть
Игры прошли, несмотря на гневные устные и письменные предупреждения и пожелания, которые обеспокоенные местные жители в начале прошлой неделе отправляли волейбольным функционерам и руководству волости Сааремаа. К просьбам остались глухи.
Волостная управа международное соревнование не запретила, а те, кто принимал решение, ссылаются на Департамент здоровья – он же тоже не запретил!
То же говорил и повторял после руководитель Сааремааского волейбольного клуба Ханнес Сепп. Департамент здоровья говорит, что отвечает организатор, волостной старейшина Мадис Каллас сказал, что теперь все будут сваливать друг на друга. Поумнели задним числом, но это не стоит ни гроша.
Как минимум до конца марта Сааремаа будет жить в совершенно новой ситуации: школы, кружки и детские сады, библиотеки и многие другие учреждения закрыты, мероприятия отменяются, а людей просят не собираться вместе. В Сааремааской волостной управе работает кризисный штаб, а сама волость на месяц перешла в режим- standby.
Никто в действительности не знает, что нас ждет.
Вчера утром премьер-министр Юри Ратас выступил в Рийгикогу с экстренным заявлением и признал: «Мы явно вышли на новый уровень, да, это положение бедствия!» Когда 27 февраля в Эстонии был выявлен первый случай заболевания коронавирусом, исполнявший обязанности премьера министр внутренних дел Март Хельме назвал это обычной простудой, против которой помогают горчичник и гусиный жир.
Наверное, он хотел бы теперь забыть об этом высказывании. Как многие журналисты хотели бы забыть появившуюся 3 марта в одной из газет передовицу. Озаглавив текст «Победа здравого смысла», автор назвал абсурдным отмену спортивных соревнований «поднявшимися из-за вируса волнами».
Первыая волна на Сааремаа накрыла принимавшего итальянских спортсменов волейбольного менеджера Ханнеса Сеппа и работника Saarte Hääl, работавшего на том матче.
Еще во вторник Сепп уверял, что слухи и том, что итальянцы привезли на остров коронавирус, не соответствуют действительности. Но уже 8 марта из Италии поступила информация о том, что у пяти игроков и работников миланского клуба была температура и одного именно из-за температуры отправили домой, не дав ему даже выйти на поле. Журналист итальянского портала SKY.Sport Данило Эрери, конечно, написал, что с коронавирусом это не связано, а кашля и проблем с дыханием у спортсменов нет. Точно, как у сааремааских нулевых пациентов: единственным симптомом стала температура около 38 градусов.
В среду Ханнес Сепп в опубликованном на первой полосе газеты материале предположил, что, скорее всего, итальянцы простудились на Сааремаа. Но эту теорию разбил Департамент здоровья в тот же день после обеда, когда сообщил: коронавирус на Сааремаа привезли итальянские волейболисты. То же вчера подтвердила и Курессареская больница.
Вчера Saarte Hääl выяснил, как вообще до больницы дошла информация о подозрительной борьбе с температурой у итальянских спортсменов. Когда работник издания в понедельник вечером вызвал скорую помощь, чтобы сдать анализ на коронавирус, бригаду не хотели отправлять: не было командировок за рубеж или соприкосновения с возможным зараженным! О температуре у итальянских волейболистов работники скорой услышали только около 20 часов вечера в понедельник, когда все же приехали, чтобы взять анализ.
Первым об этом узнал сааремасец от живущего в Италии друга, который прочел информацию в интернете, и рассказал об этом матери. Вместе они перевели текст через Google Translate и передали содержание общему знакомому, журналисту Saarte Hääl Алверу Киви.
Мяч завертелся
Дальше информация через социальные сети начала распространяться в спортивных кругах и к вечеру дошла до скорой помощи Курессаареской больницы. Во вторник утром нулевым пациентам позвонил руководитель скорой помощи Михкель Лайдна и попросил уточнить информацию.
Для Департамента здоровья и работников больницы эта информация стала шокирующей, впервые именно во вторник утром использовали выражение «карантин всего Сааремаа». Но положительных результатов анализов на Сааремаа до вторника не поступало. Повторный анализ ждали, затаив дыхание.
В среду около 15 часов не было еще никакой ясности. Пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар по телефону радостным тоном сказал, что как только хоть какие-то «хорошие новости» появятся, особенно с Сааремаа или Хийумаа, их тут же передадут СМИ.
Нулевым пациентам позвонили через час: «Положительный, 14 дней в карантине!» Через минуту, в 16.25, новость была опубликована на сайте издания, об этом сообщили в Сааремааскую волостную управу, которая в 16 часов начала кризисное собрание.
Департамент здоровья разослал пресс-сообщение в 17.07: «Еще три человека заразились коронавирусом».
Прошло еще четыре часа - и волостной старейшина Мадис Каллас в прямом эфире «Актуальной камеры» сообщил о закрытии школ и других экстренных кризисных мерах. На Сааремаа настало время, когда плохие новости стали хорошими. И наоборот.