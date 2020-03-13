Брошенная итальянцами коронабомба ввергла жизнь на Сааремаа в хаос

На тот момент сосредоточенные на заборе анализов на коронавирус для Курессаареской больницы две бригады скорой помощи имели в стадии ожидания около полусотни вызовов. За час одна бригада успевает взять три анализа. Нагрузка убийственная.

Медикам сказано ясно: брать анализы только у людей с симптомами. У тех, кто на прошлой неделе был на волейбольном матче с итальянцами, или кто соприкасался с людьми, ходившими на ту игру. Или у заболевших, которые в течение последних двух недель были за границей.

Бикфордов шнур коронабомбы подожгли на Сааремаа неделю назад в Курессаареском спортивном центре, во время двух игр между прилетевшими из Милана и местными волейбольными асами, за которыми наблюдали больше тысячи зрителей. Сильная реклама – полные трибуны.

Лучше перебдеть, чем недобдеть

Игры прошли, несмотря на гневные устные и письменные предупреждения и пожелания, которые обеспокоенные местные жители в начале прошлой неделе отправляли волейбольным функционерам и руководству волости Сааремаа. К просьбам остались глухи.

Волостная управа международное соревнование не запретила, а те, кто принимал решение, ссылаются на Департамент здоровья – он же тоже не запретил!

То же говорил и повторял после руководитель Сааремааского волейбольного клуба Ханнес Сепп. Департамент здоровья говорит, что отвечает организатор, волостной старейшина Мадис Каллас сказал, что теперь все будут сваливать друг на друга. Поумнели задним числом, но это не стоит ни гроша.

Как минимум до конца марта Сааремаа будет жить в совершенно новой ситуации: школы, кружки и детские сады, библиотеки и многие другие учреждения закрыты, мероприятия отменяются, а людей просят не собираться вместе. В Сааремааской волостной управе работает кризисный штаб, а сама волость на месяц перешла в режим- standby.

Никто в действительности не знает, что нас ждет.

Вчера утром премьер-министр Юри Ратас выступил в Рийгикогу с экстренным заявлением и признал: «Мы явно вышли на новый уровень, да, это положение бедствия!» Когда 27 февраля в Эстонии был выявлен первый случай заболевания коронавирусом, исполнявший обязанности премьера министр внутренних дел Март Хельме назвал это обычной простудой, против которой помогают горчичник и гусиный жир.

Наверное, он хотел бы теперь забыть об этом высказывании. Как многие журналисты хотели бы забыть появившуюся 3 марта в одной из газет передовицу. Озаглавив текст «Победа здравого смысла», автор назвал абсурдным отмену спортивных соревнований «поднявшимися из-за вируса волнами».

Первыая волна на Сааремаа накрыла принимавшего итальянских спортсменов волейбольного менеджера Ханнеса Сеппа и работника Saarte Hääl, работавшего на том матче.