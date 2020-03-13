Сеть заправок предлагает работу людям, отправленным из-за кризиса в вынужденные отпуска

Все работники с опытом в сфере обслуживания, которые по воле обстоятельств остались в неоплачиваемом отпуске, могут подавать свои кандидатуры на работу в магазинах Alexela как на определенный срок, так и без срока, сказала руководитель по коммуникациям Alexela Марит Лийк.

По ее словам, соискатели работы могут дать о себе знать отделу кадров Alexela по адресу personal@alexela.ee.

Глава Alexela Айво Адамсон сообщил, что у сети в Таллинне и Харьюмаа есть кафе-магазины, в которые компания набирает дополнительный персонал.