Сеть заправок предлагает работу людям, отправленным из-за кризиса в вынужденные отпуска

В связи со сложившейся в стране чрезвычайной ситуацией топливная компания Alexela готова трудоустроить работников сферы обслуживания, которых ситуация затронула больше всего.
Все работники с опытом в сфере обслуживания, которые по воле обстоятельств остались в неоплачиваемом отпуске, могут подавать свои кандидатуры на работу в магазинах Alexela как на определенный срок, так и без срока, сказала руководитель по коммуникациям Alexela Марит Лийк.
По ее словам, соискатели работы могут дать о себе знать отделу кадров Alexela по адресу personal@alexela.ee.
Глава Alexela Айво Адамсон сообщил, что у сети в Таллинне и Харьюмаа есть кафе-магазины, в которые компания набирает дополнительный персонал.
""Общими усилиями мы должны стараться, чтобы ситуация в Эстонии стабилизировалась, наше экономическое пространство нормализовалось в максимально короткие сроки", - сказал Адамсон.