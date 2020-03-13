Спасательный департамент скорректировал порядок работы на время чрезвычайного положения

Спасательный департамент продолжает свою работу по обеспечению безопасности жителей страны: будет продолжаться спасательная работа и работа по разминированию, а также надзор и консультирование по вопросам безопасности в сфере строительства. Никаких исключений в обеспечении безопасности общества не делается, заверила советник пресс-службы ведомтсва Дарья Денисова.
В связи с чрезвычайным положением в стране Спасательный департамент приостанавливает домашнее консультирование. Также инспекторы отложили свои запланированные проверки и посещения, сообщила Денисова.
Спасательный департамент также временно прекращает экскурсии в зданиях департамента и прием гостей. Цель таких мер – свести к минимуму контакты между людьми во избежание распространения коронавируса.
По распоряжению генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару, сегодня был созван штаб Спасательного департамента, которым руководит ответственный дежурный по стране. Задача штаба - обеспечить организацию работы Спасательного департамента и службы спасения во время чрезвычайного положения. Штаб наблюдает за ситуацией круглосуточно и принимает решения на основании обновляющейся информации, заверила пресс-секретарь.
Спасательный департамент следует руководству и советам по кризисным ситуациям Департамента здоровья и Правительства Эстонии и советует поступать так и жителям страны.