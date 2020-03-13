Спасательный департамент скорректировал порядок работы на время чрезвычайного положения

В связи с чрезвычайным положением в стране Спасательный департамент приостанавливает домашнее консультирование. Также инспекторы отложили свои запланированные проверки и посещения, сообщила Денисова.

Спасательный департамент также временно прекращает экскурсии в зданиях департамента и прием гостей. Цель таких мер – свести к минимуму контакты между людьми во избежание распространения коронавируса.

По распоряжению генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару, сегодня был созван штаб Спасательного департамента, которым руководит ответственный дежурный по стране. Задача штаба - обеспечить организацию работы Спасательного департамента и службы спасения во время чрезвычайного положения. Штаб наблюдает за ситуацией круглосуточно и принимает решения на основании обновляющейся информации, заверила пресс-секретарь.