Пт, 13.03.2020
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Спасательный департамент скорректировал порядок работы на время чрезвычайного положения

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ФОТО: Päästeamet

Спасательный департамент продолжает свою работу по обеспечению безопасности жителей страны: будет продолжаться спасательная работа и работа по разминированию, а также надзор и консультирование по вопросам безопасности в сфере строительства. Никаких исключений в обеспечении безопасности общества не делается, заверила советник пресс-службы ведомтсва Дарья Денисова.

В связи с чрезвычайным положением в стране Спасательный департамент приостанавливает домашнее консультирование. Также инспекторы отложили свои запланированные проверки и посещения, сообщила Денисова.

Спасательный департамент также временно прекращает экскурсии в зданиях департамента и прием гостей. Цель таких мер – свести к минимуму контакты между людьми во избежание распространения коронавируса.

По распоряжению генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару, сегодня был созван штаб Спасательного департамента, которым руководит ответственный дежурный по стране. Задача штаба - обеспечить организацию работы Спасательного департамента и службы спасения во время чрезвычайного положения. Штаб наблюдает за ситуацией круглосуточно и принимает решения на основании обновляющейся информации, заверила пресс-секретарь.

Спасательный департамент следует руководству и советам по кризисным ситуациям Департамента здоровья и Правительства Эстонии и советует поступать так и жителям страны. 

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