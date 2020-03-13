В Нарве собрали подписи за закрытие городской газеты

Секретарь городской управы сегодня приняла 1092 электронных подписи на сайте petitsioon.ee и 742 подписи на бумаге - это достаточно, чтобы горсобрание рассмотрело предложение, под которым подписались горожане. Оппозиционный депутат Катри Райк сказала, что люди возражали не только против расходов на газету, но вообще против нынешней городской власти. Мэр Алексей Евграфов считает, что оппозиция хочет закрыть источник информации для горожан во время распространения коронавируса, когда этот источник особенно нужен.
Подписи под проектом решения горсобрания за закрытие муниципальной газеты Narva Linnaleht и одноименного фонда, который управляет газетой, собирали оппозиционные депутаты Нарвского городского собрания и представители нарвской ячейки Центристской партии. Поскольку оппозиционеры одновременно подали этот же проект решения в качестве депутатов, рассмотреть его горсобрание должно в течение 30 дней.
По словам оппозиционеров Антона Праткунаса и Катри Райк, он были удивлены, что свои подписи оставляли, в основном, пожилые люди, причем среди них было больше мужчин, в то время как в Нарве принято считать более общественно активными пенсионерок.
“На мой взгляд, это стало знаком недовольства, - сказала Катри Райк. - Недовольства нынешней властью. Многие вспоминали зарплаты нынешних руководителей города. Вспоминали, как можно работать на трех местах одновременно. К сожалению, много высказывались о некорректности власти. И в общем, это стало такой акцией протеста”.
“Мы не против информирования, - сказал Антон Праткунас. - Но это должно быть на основе конкурса. Почему другие частные газеты должны страдать от этого? Создаем целевое учреждение, тратим немалые деньги, хотя это можно было сделать дешевле. Я привожу всем в пример газету Meie Leht из Нарва-Йыэсуу - она на двух языках, там только информативные статьи о том, что произошло и о том, что будет. Бюджет - 10 тысяч, но там нет никакой рекламы, нет коммерческих заказов, никакой пропаганды власти”.
По подсчетам Катри Райк, 90 тысяч газета зарабатывает на рекламе, но при этом она обходится бюджету в 145 000 евро, плюс 6 441 евро за размещение объявлений в городской газете платят городские департаменты, что Катри Райк и депутат, экс-мэр Тармо Таммисте называют абсурдным.
Газетой управляет совет фонда Narva Linnaleht, и ранее председатель горсобрания Ирина Янович отмечала, что оппозиционерам предложили войти в этот совет, но они отказались.
“Что делал бы один член оппозиции против двоих?” - говорит депутат Райк.
В горсобрании правящая фракция также имеет две трети мест, поэтому результат голосования по закрытию газеты довольно предсказуем - Narva Linnaleht не закроют.
“Мы же прекрасно понимаем это, - прокомментировал Тармо Таммисте. - Но это не значит, что надо сидеть и ничего не делать, говорить, зачем мы будем дергаться, всё равно не проголосуют… Заниматься этим всё равно надо”.
“Мы хотели сейчас встретиться с коалицией, но это оказалось невозможно. Мы ведь тоже представляем людей Нарвы, и просто так игнорировать оппозицию - это, разумеется, не ведет ни к чему. Особенно в кризисное время нужно найти общий язык”.
Мэр Нарвы отмечает, что как раз в кризисное время акция оппозиции особенно неуместна:
“Когда вся страна думает, как бороться с коронавирусом, с этой напастью, наши оппозиционеры думают, как закрыть газету, которая как раз является источником информации со стороны города о том, что делать, как делать, как вести себя в данной ситуации. Как вообще у оппозиционеров может болеть голова об этом, когда у нас чрезвычайное положение - первый раз в истории Эстонской Республики?”
Катри Райк считает, что сейчас информируют людей все издания, радио и телевидение, и Narva Linnaleht не является в данном случае каким-то особенным изданием.