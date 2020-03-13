В Нарве собрали подписи за закрытие городской газеты

Подписи под проектом решения горсобрания за закрытие муниципальной газеты Narva Linnaleht и одноименного фонда, который управляет газетой, собирали оппозиционные депутаты Нарвского городского собрания и представители нарвской ячейки Центристской партии. Поскольку оппозиционеры одновременно подали этот же проект решения в качестве депутатов, рассмотреть его горсобрание должно в течение 30 дней.

По словам оппозиционеров Антона Праткунаса и Катри Райк, он были удивлены, что свои подписи оставляли, в основном, пожилые люди, причем среди них было больше мужчин, в то время как в Нарве принято считать более общественно активными пенсионерок.

“На мой взгляд, это стало знаком недовольства, - сказала Катри Райк. - Недовольства нынешней властью. Многие вспоминали зарплаты нынешних руководителей города. Вспоминали, как можно работать на трех местах одновременно. К сожалению, много высказывались о некорректности власти. И в общем, это стало такой акцией протеста”.

“Мы не против информирования, - сказал Антон Праткунас. - Но это должно быть на основе конкурса. Почему другие частные газеты должны страдать от этого? Создаем целевое учреждение, тратим немалые деньги, хотя это можно было сделать дешевле. Я привожу всем в пример газету Meie Leht из Нарва-Йыэсуу - она на двух языках, там только информативные статьи о том, что произошло и о том, что будет. Бюджет - 10 тысяч, но там нет никакой рекламы, нет коммерческих заказов, никакой пропаганды власти”.

По подсчетам Катри Райк, 90 тысяч газета зарабатывает на рекламе, но при этом она обходится бюджету в 145 000 евро, плюс 6 441 евро за размещение объявлений в городской газете платят городские департаменты, что Катри Райк и депутат, экс-мэр Тармо Таммисте называют абсурдным.

Газетой управляет совет фонда Narva Linnaleht, и ранее председатель горсобрания Ирина Янович отмечала, что оппозиционерам предложили войти в этот совет, но они отказались.

“Что делал бы один член оппозиции против двоих?” - говорит депутат Райк.

В горсобрании правящая фракция также имеет две трети мест, поэтому результат голосования по закрытию газеты довольно предсказуем - Narva Linnaleht не закроют.

“Мы же прекрасно понимаем это, - прокомментировал Тармо Таммисте. - Но это не значит, что надо сидеть и ничего не делать, говорить, зачем мы будем дергаться, всё равно не проголосуют… Заниматься этим всё равно надо”.

“Мы хотели сейчас встретиться с коалицией, но это оказалось невозможно. Мы ведь тоже представляем людей Нарвы, и просто так игнорировать оппозицию - это, разумеется, не ведет ни к чему. Особенно в кризисное время нужно найти общий язык”.

Мэр Нарвы отмечает, что как раз в кризисное время акция оппозиции особенно неуместна:

“Когда вся страна думает, как бороться с коронавирусом, с этой напастью, наши оппозиционеры думают, как закрыть газету, которая как раз является источником информации со стороны города о том, что делать, как делать, как вести себя в данной ситуации. Как вообще у оппозиционеров может болеть голова об этом, когда у нас чрезвычайное положение - первый раз в истории Эстонской Республики?”