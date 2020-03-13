Пт, 13.03.2020
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Суд приговорил главу банды Андрея Кузякина к десяти годам тюрьмы

Pärnu maakohus mõistis naise kallal vägivallatsenud ja pere kassi jalaga surnuks löönud 52aastasele Igorile kahe ja poole aasta pikkuse vanglakaristuse, millest kolm kuud pidi mees trellide taga veetma.

ФОТО: Tairo Lutter

В пятницу Харьюский уездный суд вынес приговор преступной группировке, глава которой Андрей Кузякин приговорен к длительному тюремному заключению.

Суд признал Кузякина виновным в организации и управлении преступным сообществом, а также в вымогательстве и приговорил его к 10 годам тюрьмы.

Начало срока наказания — задержание Кузякина 6 октября 2015 года. Суд также конфисковал у Кузякина легковой автомобиль Volkswagen Touareg и полученные преступным путем 46 499 евро.

Суд признал виновными в принадлежности к преступному сообществу и других преступлениях Марека Казе, Георгия Абуладзе, Урмаса Вельса и Аапа Вельса, а также признал виновным в других преступлениях Маарьо Калда.

Суд назначил им наказания от условных сроков до восьми лет тюрьмы и конфисковал у них в общей сложности около 50 000 евро и автомобили Mercedes Benz, Toyota Land Cruiser и BMW 750. 

Согласно обвинениям, Кузякин руководил преступным сообществом, деятельность которого была направлена на совершение различных преступлений против имущества и извлечение материальной выгоды.

Кузякину подчинялись Казе и Урмас Вельс; Казе подчинялся в свою очередь Абуладзе, которому в свою очередь подчинялся Аап Вельс. Аап Вельс также получал распоряжения от своего отца Урмаса Вельса, с которым они составляли в объединении так называемый «Раквереский филиал» и, вовлекая других людей, совершали в Ляэне-Вирумаа различные преступления против имущества.

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