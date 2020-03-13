Суд приговорил главу банды Андрея Кузякина к десяти годам тюрьмы

В пятницу Харьюский уездный суд вынес приговор преступной группировке, глава которой Андрей Кузякин приговорен к длительному тюремному заключению.
Суд признал Кузякина виновным в организации и управлении преступным сообществом, а также в вымогательстве и приговорил его к 10 годам тюрьмы.
Начало срока наказания — задержание Кузякина 6 октября 2015 года. Суд также конфисковал у Кузякина легковой автомобиль Volkswagen Touareg и полученные преступным путем 46 499 евро.
Суд признал виновными в принадлежности к преступному сообществу и других преступлениях Марека Казе, Георгия Абуладзе, Урмаса Вельса и Аапа Вельса, а также признал виновным в других преступлениях Маарьо Калда.
Суд назначил им наказания от условных сроков до восьми лет тюрьмы и конфисковал у них в общей сложности около 50 000 евро и автомобили Mercedes Benz, Toyota Land Cruiser и BMW 750.
Согласно обвинениям, Кузякин руководил преступным сообществом, деятельность которого была направлена на совершение различных преступлений против имущества и извлечение материальной выгоды.
Кузякину подчинялись Казе и Урмас Вельс; Казе подчинялся в свою очередь Абуладзе, которому в свою очередь подчинялся Аап Вельс. Аап Вельс также получал распоряжения от своего отца Урмаса Вельса, с которым они составляли в объединении так называемый «Раквереский филиал» и, вовлекая других людей, совершали в Ляэне-Вирумаа различные преступления против имущества.