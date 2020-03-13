Суд приговорил главу банды Андрея Кузякина к десяти годам тюрьмы

Суд признал Кузякина виновным в организации и управлении преступным сообществом, а также в вымогательстве и приговорил его к 10 годам тюрьмы.

Начало срока наказания — задержание Кузякина 6 октября 2015 года. Суд также конфисковал у Кузякина легковой автомобиль Volkswagen Touareg и полученные преступным путем 46 499 евро.

Суд признал виновными в принадлежности к преступному сообществу и других преступлениях Марека Казе, Георгия Абуладзе, Урмаса Вельса и Аапа Вельса, а также признал виновным в других преступлениях Маарьо Калда.

Суд назначил им наказания от условных сроков до восьми лет тюрьмы и конфисковал у них в общей сложности около 50 000 евро и автомобили Mercedes Benz, Toyota Land Cruiser и BMW 750.

Согласно обвинениям, Кузякин руководил преступным сообществом, деятельность которого была направлена на совершение различных преступлений против имущества и извлечение материальной выгоды.