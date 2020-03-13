Вечер пятницы: в Эстонии коронавирус выявлен у почти 70 человек
По словам министра финансов Мартина Хельме, к вечеру 13 марта в Эстонии у почти 70 человек зафиксирован коронавирус. По данным Департамента здоровья, у 68 человек был положительный результат на вирус COVID-19.
"Факт, что географически вирус распространился по Эстонии", - сказал Хельме на пресс-конференции правительства.
Как сказал министр финансов, в Эстонии началась вторая фаза распространения инфекции, поэтому сейчас важнее всего минимизировать количество контактов между людьми.
Хельме предупредил, что в ближайшие дни количество инфицированных коронавирусом людей несомненно возрастет и достигнет максимальных значений через две-три недели.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220.
Горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, будет работать после 16 марта по номеру 1247.
В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Если у вас повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание, немедленно обратитесь за помощью.