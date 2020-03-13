Пт, 13.03.2020
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Вечер пятницы: в Эстонии коронавирус выявлен у почти 70 человек
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Врач держит анализ крови пациента с коронавирусом. Иллюстративное фото.

ФОТО: shutterstock.com

По словам министра финансов Мартина Хельме, к вечеру 13 марта в Эстонии у почти 70 человек зафиксирован коронавирус. По данным Департамента здоровья, у 68 человек был положительный результат на вирус COVID-19.

"Факт, что географически вирус распространился по Эстонии", - сказал Хельме на пресс-конференции правительства.

Как сказал министр финансов, в Эстонии началась вторая фаза распространения инфекции, поэтому сейчас важнее всего минимизировать количество контактов между людьми.

Хельме предупредил, что в ближайшие дни количество инфицированных коронавирусом людей несомненно возрастет и достигнет максимальных значений через две-три недели.

Коронавирус COVID-19

Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220.

Горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, будет работать после 16 марта по номеру 1247.

В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.

Если у вас повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание, немедленно обратитесь за помощью.

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