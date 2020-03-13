Вечер пятницы: в Эстонии коронавирус выявлен у почти 70 человек

"Факт, что географически вирус распространился по Эстонии", - сказал Хельме на пресс-конференции правительства.

Как сказал министр финансов, в Эстонии началась вторая фаза распространения инфекции, поэтому сейчас важнее всего минимизировать количество контактов между людьми.

Хельме предупредил, что в ближайшие дни количество инфицированных коронавирусом людей несомненно возрастет и достигнет максимальных значений через две-три недели.

Коронавирус COVID-19

Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220.

Горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, будет работать после 16 марта по номеру 1247.

В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.