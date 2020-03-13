Балтийский вокзал и Каламая: улицы пустые, но население полно оптимизма

Сегодня картина в одном из самых оживленных мест Таллинна иная - улицы пустые, редкие пассажиры, спешащие на поезд стараются побыстрее сойти с трамвая и зайти в салон электропоезда. Жители же Каламая и окрестностей Балтийского вокзала сегодняшний день проводили дома - многие фирмы в условиях опасности заражения коронавирусом перевели сотрудников на домашний вариант работы. Кто-то нашел такой вариант удобным, кто-то нет, но все считают, что на данный момент это абсолютно необходмо: "Нашу фирму перевели на домашние офисы вчера. Днем было кризисное совещание, а сегодня и общее совещание по концерну - говорит жительница Каламая Вильма, работающая в одной крупной ИТ-фирме - как работать в таких условиях? Если честно, то сегодня рабочего дня, как такового не было - ситуация такова, что никто не знает что будет и сколько это продолжится, к тому же не все сотрудники, по крайней мере у нас и наших клиентов, оснастили свои домашние офисы". Общее настроение немногочисленных прохожих таково, что если вчера днем и вечером царило нервное напряжение, то утром людей настиг шок, в основном из-за того, что Правительство страны ввело режим ЧП. Для 76-летней Майри, как она сама с усмешкой замечает, это второй режим ЧП в жизни - первый случился в 1991 году. Майри, как и все люди пожилого возраста находится в зоне риска, но предочитает обходится своими силами, а не привлекать родственников или соседей для похода в магазин: "Мне кажется, что такой уж большой опасности нет, конечно, это неприятно, что вирус так быстро распространился, но надеемся, что скоро проблема будет решена. Делала ли я какие-то большие покупки, чтобы из дома не выходить? Ну, по-немногу всего купила, думаю что хватит этого мне на 4-5 дней. Детей и внуков привлекать тоже не хочу - не хочу, чтобы они заразились."