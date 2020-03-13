Балтийский вокзал и Каламая: улицы пустые, но население полно оптимизма

Первые сутки режима чрезвычайного положения заметно снизили градус активности на одном из самых оживленных мест Таллинна - Балтийском вокзале, рынке и модном районе Каламая. Однако несмотря на то, что на улицах прохожие сейчас - явление редкое, жители этой части Таллинна настроено оптимистично.
Обычно в 16.00 в на Балтийском вокзале начинает кипеть жизнь: отъезжающие на выходные домой жители Эстонии, спешащие домой на побывку солдаты, жители Таллинна, отдыхающе в многочисленных кафе и ресторанах квартала Теллискиви и Балтийского вокзала.
Сегодня картина в одном из самых оживленных мест Таллинна иная - улицы пустые, редкие пассажиры, спешащие на поезд стараются побыстрее сойти с трамвая и зайти в салон электропоезда. Жители же Каламая и окрестностей Балтийского вокзала сегодняшний день проводили дома - многие фирмы в условиях опасности заражения коронавирусом перевели сотрудников на домашний вариант работы. Кто-то нашел такой вариант удобным, кто-то нет, но все считают, что на данный момент это абсолютно необходмо: "Нашу фирму перевели на домашние офисы вчера. Днем было кризисное совещание, а сегодня и общее совещание по концерну - говорит жительница Каламая Вильма, работающая в одной крупной ИТ-фирме - как работать в таких условиях? Если честно, то сегодня рабочего дня, как такового не было - ситуация такова, что никто не знает что будет и сколько это продолжится, к тому же не все сотрудники, по крайней мере у нас и наших клиентов, оснастили свои домашние офисы". Общее настроение немногочисленных прохожих таково, что если вчера днем и вечером царило нервное напряжение, то утром людей настиг шок, в основном из-за того, что Правительство страны ввело режим ЧП. Для 76-летней Майри, как она сама с усмешкой замечает, это второй режим ЧП в жизни - первый случился в 1991 году. Майри, как и все люди пожилого возраста находится в зоне риска, но предочитает обходится своими силами, а не привлекать родственников или соседей для похода в магазин: "Мне кажется, что такой уж большой опасности нет, конечно, это неприятно, что вирус так быстро распространился, но надеемся, что скоро проблема будет решена. Делала ли я какие-то большие покупки, чтобы из дома не выходить? Ну, по-немногу всего купила, думаю что хватит этого мне на 4-5 дней. Детей и внуков привлекать тоже не хочу - не хочу, чтобы они заразились."
Люди с пакетами, люди с рулонами туалтеной и хозяйственной бумаги - еще одни типичные персонажи последних суток. Хотя ни вчера утром, ни сегодня особых очередей в магазинах Каламая и Балтийского вокзала не наблюдалось, секции с бакалеей и хозтоварами зияют пустотами. Особо, почему-то, народ напирает на туалетную бумагу и макароны. Проблем с другими товарами в магазинах нет и работают они в обычном режиме: "Чувствуется, что народ паникует немного - признается покупатель магазина на рынке Балтийского вокзала, житель Пыхья-Таллинна, Владимир - сегодня у нас на работе говорили только о том, сколько надо купить макарон и еще чего-то, чтобы пересидеть этот апокалипсис дома."
Спокойно все и в аптеках - по наблюдением репортера очереди в 3-4 человека возникают в рецептурные отделы и люди стараются приобрести рецептурные лекарства, в отделах обыхных лекарств нет ни очередей, ни крупных покупок, хотя, конечно, самыми популярными статьями являются противопростудные средства.
Любителей спорта стало в спортзале клуба также меньше: если в пятницу групповые тренировки собирали 10-20 человек, то сегодня максимальное число составило 11 человек. Пусто и в тренажерном зале - менее 10 человек. "Людей сегодня меньше, но они есть - сказала дежурный администратор фитнесс-клуба Маария-Лийз - конечно, коронавирус оставил некоторое количество людей дома, но завсегдатаи клуба приходят и сегодня."
Утром, после того как большая часть населения страны узнала об ограничениях, вводимых на период режима ЧП, многие интересовались и с ноткой волнения в голосе спрашивали - а почему не закроют и тренажерные залы. Тех, кто сегодня все-таки пришел на тренировку угроза заражения волнует не сильно: "Конечно, это неприятно, что такая ситуация в стране, но это не повод не посетить зал. Здесь я также соприкасаюсь с людьми как и на улице, на работе в кафе. За себя я не боюсь, единственное, за что переживаю - за родных и друзей. Не хочу, чтобы они заболели" - рассказал репортеру Сийм. "Я каждый день езжу на поезде в Таллинн и обратно домой - добавляет Валев - риск заразиться там гораздо выше,чем в тренажерном зале, как мне кажется. Все-таки здесь немного другая публика. Да и вообще - если и заразимся, то обязательно поправимся!".
Сийм который работает в одном из кафе на улице Копли напротив травмайной остановке рассказал, что клиентов, которые приходят в кафе сами, мало: "Людской поток снизился, не скажу, что у нас в зале совсем нет народа, его, понятное дело, мало, но выручают нас сервисы доставки еды. Сейчас оттуда приходит нам много заказов".
Народа на всегда оживленном рынке Балтийского вокзала и вправду мало, а стоящая в пробках в час-пик улица Копли по направлению к улице Теллискиви непривычно пуста от машин. Но люди спешат по своим делам, улыбаются и делают какие-то планы на выходные - жизнь продолжается...