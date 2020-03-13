У двух работников Таллиннского аэропорта выявлен коронавирус, магазины закрыты

Сегодня в аэропорту были закрыты Магазины Baltona Duty Free, потому что один из сотрудников сдал положительный тест на коронавирус. Baltona Duty Free незамедлительно проинформировала аэропорт и Департамент здоровья о происшествии и получила дальнейшие инструкции по дезинфекции помещений и поверхностей.

Первоначально магазины будут закрыты до конца марта. В качестве меры предосторожности была закрыта аптека Südameapteek, где у одного из сотрудников появились симптомы заболевания, а такжемагазин бытовой техники Klick, расположенный рядом с аптекой и магазином Duty Free.

Во второй половине дня администрация аэропорта узнала, что положительный тест на коронавирус также оказался у сотрудника G4S, который уже находится дома и с чьими близкими контактами связались. При выполнении своих обязанностей он не контактирует с авиапассажирами, и с того момента, как он заболел, он также не контактировал с сотрудниками службы безопасности G4S.

Председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике сказал, что защита здоровья пассажиров и сотрудников в настоящее время является приоритетом номер один, и что закрытие магазинов и аптек является мерой предосторожности: