Первые случаи коронавируса зарегистрированы в Ида-Вирумаа

По словам Марье Муузикус, возможно человек в магазине - это третий случай, и результат анализа из лаборатории пока не дошел до Департамента здоровья, возможно работник магазина - один из этих двоих жителей Ийзаку. В любом случае, решение о карантине в данном случае верное.

"Со вчерашнего дня многое изменилось, - сказала она. - Правительство объявило чрезвычайную ситуацию, конкретные действия зависит от местных самоуправлений. В Ийзаку, например, уже сегодня школа и детский садик были закрыты".

Старейшина волости Йыхви Макс Каур также рассказал, что основные действия местных властей продиктованы решением правительства: утром управа распорядилась, чтобы учебные заведения провели консультацию с персоналом и учениками, после чего отправили всех домой".