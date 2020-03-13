Пт, 13.03.2020
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Первые случаи коронавируса зарегистрированы в Ида-Вирумаа

Ийзаку.

ФОТО: Hando Eilsen, Sille Annuk, Margus Ansu, Matti Kämärä

Руководитель Идаского отдела Департамента здоровья Маарье Муузикус сообщила, что коронавирус выявлен у двух жителей Ийзаку. Также на двухнедельный карантин закрыт магазин Bauhoff в Йыхви, поскольку у его сотрудника выявлен коронавирус.

По словам Марье Муузикус, возможно человек в магазине - это третий случай, и результат анализа из лаборатории пока не дошел до Департамента здоровья, возможно работник магазина - один из этих двоих жителей Ийзаку. В любом случае, решение о карантине в данном случае верное.

"Со вчерашнего дня многое изменилось, - сказала она. - Правительство объявило чрезвычайную ситуацию, конкретные действия зависит от местных самоуправлений. В Ийзаку, например, уже сегодня школа и детский садик были закрыты".

Старейшина волости Йыхви Макс Каур также рассказал, что основные действия местных властей продиктованы решением правительства: утром управа распорядилась, чтобы учебные заведения провели консультацию с персоналом и учениками, после чего отправили всех домой".

"Всё под конролем, - заверил он. - Если будут случаи, как в этом строительном магазине, будем действовать - закрывать на карантин на две недели. Главное, чтобы не было паники - следите за рекомендациями правительства, местного самоуправления и департамента здоровья. Не ходите на скопления людей, побольше будьте дома. Главное - спокойствие, чтобы за эти две недели мы могли понять, насколько это серьезно в Ида-Вирумаа".

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