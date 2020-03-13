Фото и видео ⟩ На границе в Икла все спокойно, полиция готовится проверять документы въезжающих в Эстонию

C сегодняшнего дня решением правительства в пунктах пересечения границы применяется санитарный контроль для выявления симптомов коронавируса.

Люди также должны заполнить форму при въезде в страну, чтобы определить, откуда они приехали.

Ситуация сегодня днем в пункте пропуска Икла была аналогична ситуации на предыдущей неделе, когда сотрудники Департамента полиции и погранохраны, а также Налогово-таможеннго департамента распространяли листовки о коронавирусе среди въезжающих в страну.

Ситуация на границе была спокойной, но на месте можно было заметить журналистов из нескольких международных информационных агентств.

Организация движения на погранпункте Икла была изменена с прошлой пятницы. «Наши полицейские патрули останавливают транспортные средства, прибывающие в Эстонию, и распространяют среди путешественников листовки о коронавирусе, которые были подготовлены Департаментом здоровья. Мы поделились этой информацией по просьбе Департамента здоровья, чтобы люди могли следить за своим здоровьем и знать, куда обратиться, если это необходимо », - пояснил Уллар Кютт, начальник управления полиции Пярну. По его словам, в настоящее время ведутся последние приготовления к расширению деятельности на границе и проверкам личных данных прибывающих в Эстонию людей.

Во время поездки в Эстонию человек должен предоставить в пункте пересечения границы информацию о своем путешествии, попутчиках, возможном контакте с инфицированными людьми и о том, имели ли он или она симптомы вирусных заболеваний в последние дни.

«Мы хотим сделать этот процесс комфортным и плавным для пассажиров, но при этом нужно учитывать и большие затраты времени. Мы привлекаем к этому партнеров из Налогового-таможенного департамента и Кайтселийта, - добавил Кютт. - Полиция делает все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса».