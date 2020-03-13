Полиция в ближайшие недели не будет проводить рейды "Дуют все"

Тем не менее, проверки на опьянение, проводимые в ходе обычного дорожного надзора, будут продолжены, сообщила пресс-служба департамента.

"Мы попросили Департамент здоровья оценить, что полиция должна учитывать в связи с распространением коронавируса при проведении проверок на вождение в нетрезвом виде. Основываясь на рекомендациях Департамента здоровья, мы продолжим проверки на опьянение в рамках обычного дорожного надзора, но не будем проводить полицейские операции "Дуют все", - сказала майор Сирле Лойго.

Департамент полиции и погранохраны проверяет на трезвость около 800 000 водителей в год, и в среднем две трети проверок делаютсяв ходе обычного надзора, а одна треть - во время полицейских рейдов "Дуют все".

По оценке Департамента здоровья, в связи с распрстранением коронавируса полицейским следует после каждой проверки дезицнфицировать руки и алкотестеры. В случае проверок во время рутинного контроля Департамент полиции и погранохраны будет следовать этой рекомендации, но в ходе время рейдов это было бы затруднительно, поскольку в это время полицейские проверяют большое количество водителей с интервалами всего в несколько десятков секунд.