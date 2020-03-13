Коронавирус обнаружен у срочнослужащего Калевского пехотного батальона

Зараженный призывник связался со своими близкими. Остальные батальонные части не находятся на карантине.

Призывник, который на прошлой неделе был на волейбольном матче на Сааремаа, вернулся в воинскую часть в воскресенье. С вечера понедельника он начал жаловаться на проблемы со здоровьем. Во вторник утром он обратился в лазарет, где у него взяли пробу на Covid-19. Больной был тут же изолирован.

Лаборатория Департамента здоровья сегодня подтвердила, что проба оказалась положительной. Сразу после объявления 146 призывников и 8 военнослужащих были немедленно изолированы. По словам военного врача, в настоящее время симптоматических случаев нет.

Срочники и военнослужащие останутся в карантине в течение двух недель, в это время им будут доставлять пищу в термосах из столовой и оставлять за дверью. Пустые термосы будут дезинфицироваться.