Коронавирус обнаружен у срочнослужащего Калевского пехотного батальона

У одного срочнослужащего Калевского пехотного батальона сегодня был обнаружен коронавирус, из-за чего на карантин были отправлены 146 срочников и 8 военных действительной военной службы, сообщила пресс-служба Сил обороны.
Зараженный призывник связался со своими близкими. Остальные батальонные части не находятся на карантине.
Призывник, который на прошлой неделе был на волейбольном матче на Сааремаа, вернулся в воинскую часть в воскресенье. С вечера понедельника он начал жаловаться на проблемы со здоровьем. Во вторник утром он обратился в лазарет, где у него взяли пробу на Covid-19. Больной был тут же изолирован.
Лаборатория Департамента здоровья сегодня подтвердила, что проба оказалась положительной. Сразу после объявления 146 призывников и 8 военнослужащих были немедленно изолированы. По словам военного врача, в настоящее время симптоматических случаев нет.
Срочники и военнослужащие останутся в карантине в течение двух недель, в это время им будут доставлять пищу в термосах из столовой и оставлять за дверью. Пустые термосы будут дезинфицироваться.
С солдатами, помещенными в карантин, можно связаться по их личным мобильным телефонам.