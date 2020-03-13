У нескольких жителей Выруского уезда диагностирован коронавирус.

«Да, некоторые пробы были положительными, - сказал мэр Выру Анти Аллас изданию Lõuna-Eesti Postimees. - Есть также один человек, которого я лично знаю и которого я просил сообщить, когда придет результат его пробы».

По словам Алласа, Департамент здоровья не уточнил городскомй управе, у скольких людей в Выруском уезде было выявлен вирус.

«На данный момент мы хотим призвать людей не перегружать скорую помощь», - добавил мэр.

Насколько известно, вирус прибыл в Выруский уезд через зараженного человека, который присутствовал на вечеринке в честь юбилей в центре Нави в прошлые выходные По словам Алласа, горуправа считает, что все люди, которые присутствовали на том дне рождения, должны быть помещены в карантин, как и их родственники, проживающие с ними.

Лыуна-Эстонская больница в четверг в своем заявлении сообщила, что никто не должен идти в отделение экстренной медицины или посещать центр семейного врача в случае возникновения симптомов коронавируса или любого вирусного заболевания.