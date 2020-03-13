Пт, 13.03.2020
Забота о маленьком языке предполагает известную требовательность, но, прежде всего, сами иноязычные собратья должны хотеть стать частью нашего общества. Керсти Кальюлайд

ВОЗ объявила Европу центром глобальной пандемии коронавируса

Тедрос Адханом Гебрейесус

ФОТО: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Центром пандемии нового коронавируса стала Европа, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, в этой части света "сообщений о новых случаях и смертях больше, чем во всем мире, за исключением Китая".

"Ежедневно сообщается о большем количестве случаев, чем в пик эпидемии в Китае", — добавил Гебрейесус.

По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей превысило пять тысяч.

В Европе первое место по распространению коронавируса занимает Италия. По последним официальным данным, на Апеннинах зафиксировали более 15 тысяч случаев заражения Covid-19, выздоровели 1258 человек, число жертв достигло 1015.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ