Соцдемы: вопрос с выплатами компенсаций по болезни должен быть решен как можно скорее

«Однако остается без ответа крайне важный вопрос, касающийся компенсаций по болезни для людей с подозрением на заражение коронавирусом. Люди до сих пор не знают, на каких условиях они имеют право на получение компенсации в случае карантина. Согласно действующему законодательству, такое право появляется с четвертого дня нахождения дома, когда компенсацию начинает выплачивать работодатель. Больничная касса начинает выплачивать компенсацию начиная с девятого дня», – отметил председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

По его словам, на этих условиях люди с подозрением на заражение инфекционной болезнью не мотивированы оставаться дома. «А это повышает риск заражения и серьезно осложняет возможности ограничения распространения вируса. Государство в нынешней ситуации должно создать все возможности для того, чтобы работники и работодатели могли вести себя максимально ответственно. Вопрос с выплатой компенсации по болезни должен быть решен в оперативном порядке», – подчеркнул Саар.