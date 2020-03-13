Пт, 13.03.2020
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  • Соцдемы: вопрос с выплатами компенсаций по болезни должен быть решен как можно скорее

Соцдемы: вопрос с выплатами компенсаций по болезни должен быть решен как можно скорее

Indrek Saar.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Социал-демократы поддерживают предложение правительственной антикризисной комиссии по подготовке Кассой по безработице мер для тех работников, которые, не будучи больными, вынуждены из-за отсутствия возможности дистанционной работы или снижения объемов работы временно находиться дома, сообщила в пятницу BNS пресс-служба партии.

«Однако остается без ответа крайне важный вопрос, касающийся компенсаций по болезни для людей с подозрением на заражение коронавирусом. Люди до сих пор не знают, на каких условиях они имеют право на получение компенсации в случае карантина. Согласно действующему законодательству, такое право появляется с четвертого дня нахождения дома, когда компенсацию начинает выплачивать работодатель. Больничная касса начинает выплачивать компенсацию начиная с девятого дня», – отметил председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

По его словам, на этих условиях люди с подозрением на заражение инфекционной болезнью не мотивированы оставаться дома. «А это повышает риск заражения и серьезно осложняет возможности ограничения распространения вируса. Государство в нынешней ситуации должно создать все возможности для того, чтобы работники и работодатели могли вести себя максимально ответственно. Вопрос с выплатой компенсации по болезни должен быть решен в оперативном порядке», – подчеркнул Саар.

В четверг социал-демократы инициировали в парламенте внесение изменений в Закон о медицинском страховании, которые позволят работникам, оставшимся дома с подозрением на заражение коронавирусом, получать компенсацию по болезни с первого дня. Такая система действует, например, в Швеции, Дании, Норвегии и Ирландии.

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