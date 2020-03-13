Медкомиссии для призывников не будут проводиться до конца марта

Это решение было вызвано глобальной пандемией и тем фактом, что Эстония вступила в фазу, когда коронарный вирус распространяется от человека к человеку внутри страны.

«Чрезвычайное положение, объявленное правительством, направлено на обеспечение жизни и здоровья людей. Это и наша цель, и поэтому имеет смысл сократить контакты настолько, насколько это возможно. Те молодые люди, которые должны были бы предстать перед медкомиссией в ближайшие несколько недель, через некоторое время получат новые повестки», - сказал гендиректор Департамента оборонных ресурсов Марлен Пискунов.