Украина временно закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

«Через 48 часов наша страна закроет границы для иностранных граждан», — заявил он.

Данилов отметил, что мера может быть продлена. Также он попросил украинцев по возможности ограничить выезды из страны.

Правительство Украины ввело карантин в учебных заведениях и запретило массовые мероприятия до 3 апреля. В стране три человека заразились коронавирусом, один из них скончался.