Пт, 13.03.2020
Турция не будет закрывать границу для беженцев, пытающихся въехать в Европу, это решенное дело. Реджеп Тайип Эрдоган

Украина временно закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Украинский флаг.

ФОТО: Volodymyr Tarasov/ZUMAPRESS.com

Украина в ближайшее время закроет границу для иностранцев из-за коронавируса на две недели, пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Алексея Данилова.

«Через 48 часов наша страна закроет границы для иностранных граждан», — заявил он.

Данилов отметил, что мера может быть продлена. Также он попросил украинцев по возможности ограничить выезды из страны.

Правительство Украины ввело карантин в учебных заведениях и запретило массовые мероприятия до 3 апреля. В стране три человека заразились коронавирусом, один из них скончался.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 136 тысяч, погибли 5067 человек.

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