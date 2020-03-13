Трамп намерен объявить в США режим чрезвычайной ситуации

Сам Трамп в пятницу объявил, что намерен провести в 15:00 (21:00 по Таллинну) пресс-конференцию, посвященную COVID-19.

Трамп также написал на своей странице в сети Twiiter, что проводимая им жесткая политика ограничений въезда в страну помогла предотвратить большое число смертей от коронавируса. «Если мы смягчим ее или откроем границы, это число [смертей] вырастет во много раз», — предупредил Трамп, который является сторонником ужесточения миграционного законодательства США.

Накануне, 12 марта, Трамп объявил о введении на 30 дней в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 запрета на въезд в США из стран Европы.

В тот же день мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, ранее такие же решения приняли губернаторы штатов Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон.

Stafford Act позволяет направлять средства федерального бюджета США и ресурсы федеральных агентств для оказания помощи штатам и муниципалитетам, пострадавшим от стихийных бедствий или распространения болезней. Bloomberg отмечает, что в связи со вспышками инфекции режим ЧП вводился лишь в 2000 году, когда президент Билл Клинтон использовал Stafford Act, чтобы компенсировать властям штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси часть расходов, связанных с борьбой с распространением переносимой комарами лихорадки Западного Нила.