Больничная касса будет финансировать удаленные амбулаторные приемы

Как сообщает портал Med24, Больничная касса сегодня приняла решение о финансировании начиная с понедельника удаленных приемов по амбулаторным визитам.
Это означает, что по согласованию с медицинским работником пациент не должен посещать пациента физически: ему назначается прием по телефону, видеосвязи или через веб-чат, и Больничная касса оплачивает его, как в случае с обычным приемом у врача.
Больничная касса рассмотрела различные способы борьбы с распространением вируса, а предоставление амбулаторной специализированной медицинской помощи в течение длительного времени защищает наиболее уязвимые группы пациентов и медицинских работников.
В случае удаленного приема медучреждение информирует пациента о том, что его или ее предварительно назначенное посещение проводится с использованием дистанционных решений. Окончательное решение о том, можно ли принимать этого пациента дистанционно, выносит принимающий пацента медицинский работник.