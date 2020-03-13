Пт, 13.03.2020
Не исключено, что женщина и сама не ценит себя в достаточной мере. Никогда не помешает, если она будет дальше обучаться и повышать свою квалификацию. Мартин Репинский

Больничная касса будет финансировать удаленные амбулаторные приемы

WHO soovitab inimestel suhelda pereliikmetega ning interneti ja telefoni teel sõprade ja sugulastega.

ФОТО: Jelena Stanojkovic/Shutterstock

Как сообщает портал Med24, Больничная касса сегодня приняла решение о финансировании начиная с понедельника удаленных приемов по амбулаторным визитам.

Это означает, что по согласованию с медицинским работником пациент не должен посещать пациента физически: ему назначается прием по телефону, видеосвязи или через веб-чат, и Больничная касса оплачивает его, как в случае с обычным приемом у врача.

Больничная касса рассмотрела различные способы борьбы с распространением вируса, а предоставление амбулаторной специализированной медицинской помощи в течение длительного времени защищает наиболее уязвимые группы пациентов и медицинских работников.

В случае удаленного приема медучреждение информирует пациента о том, что его или ее предварительно назначенное посещение проводится с использованием дистанционных решений. Окончательное решение о том, можно ли принимать этого пациента дистанционно, выносит принимающий пацента медицинский работник.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ