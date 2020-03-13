Больничная касса будет финансировать удаленные амбулаторные приемы

Это означает, что по согласованию с медицинским работником пациент не должен посещать пациента физически: ему назначается прием по телефону, видеосвязи или через веб-чат, и Больничная касса оплачивает его, как в случае с обычным приемом у врача.

Больничная касса рассмотрела различные способы борьбы с распространением вируса, а предоставление амбулаторной специализированной медицинской помощи в течение длительного времени защищает наиболее уязвимые группы пациентов и медицинских работников.