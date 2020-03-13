С сегодняшнего дня в Таллинне до начала мая отменяются все публичные мероприятия

В связи с введением правительством Эстонской Республики чрезвычайного положения, с сегодняшнего дня в Таллинне отменяются все публичные мероприятия, напомнила Таллиннская городская канцелярия.
До 1 мая запрещены все общественные собрания и спортивные мероприятия. С сегодняшнего дня также закрыты городские общественные бани.
С понедельника закрываются все спортивные базы, находящиеся в подчинении города. Это означает, что обычная спортивная деятельность для детей, молодежи и взрослых там не проводится. В то же время, по возможности следует организовать для молодежи тренировки на основании индивидуальных программ удаленно.
С понедельника, 16 марта, закрыты все спортивные центры, находящиеся в ведомстве города. Полный список учреждений можно найти ЗДЕСЬ.
О мерах, принимаемых городом для предотвращения распространения вируса, можно узнать ЗДЕСЬ.