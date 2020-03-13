С сегодняшнего дня в Таллинне до начала мая отменяются все публичные мероприятия

До 1 мая запрещены все общественные собрания и спортивные мероприятия. С сегодняшнего дня также закрыты городские общественные бани.

С понедельника закрываются все спортивные базы, находящиеся в подчинении города. Это означает, что обычная спортивная деятельность для детей, молодежи и взрослых там не проводится. В то же время, по возможности следует организовать для молодежи тренировки на основании индивидуальных программ удаленно.