В Эстонии коронавирус подтвержден у 79 человек

Сегодня в лабораториях по всей Эстонии было выявлено 38 новых коронавирусов, всего на сегодняшний день в Эстонии коронавирус диагностирован у 79 человек.

По состоянию на 31 января был проведен 701 тест COVID-19. В Эстонии возможности выявления вирусного заболевания COVID-19 сегодня имеются в лабораториях Департамента здоровья, Клиники Тартуского университета, Synlab, Северо'стонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.