Пт, 13.03.2020
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В Эстонии коронавирус подтвержден у 79 человек

ФОТО: Pilt videost

По состоянию на вечер пятницы Департамент здоровья объявил, что в Эстонии 79 человек заражены коронавирусом.

Сегодня в лабораториях по всей Эстонии было выявлено 38 новых коронавирусов, всего на сегодняшний день в Эстонии коронавирус диагностирован у 79 человек.

По состоянию на 31 января был проведен 701 тест COVID-19. В Эстонии возможности выявления вирусного заболевания COVID-19 сегодня имеются в лабораториях Департамента здоровья, Клиники Тартуского университета, Synlab, Северо'стонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.

Тест на коронавирус может быть успешно проведен на человеке, у которого уже есть симптомы заболевания -  до появления таких симптомов, как кашель, лихорадка и затрудненное дыхание очень вероятно, что он даст ложный отрицательный результат.

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