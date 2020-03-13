Пт, 13.03.2020
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Галерея ⟩ Город словно вымер: смотрите, как выглядит закрытый на карантин Тарту!

В связи с чрезвычайным положением мэрия Тарту закрыла практически все подведомтсвенные ей учреждения города, пишет Tartu Postimees. Несколько других общественных учреждений  Тарту присоединились к этой рекомендации.

Мэрия подготовила для жителей Тарту руководство по чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавируса, которое можно найти ЗДЕСЬ.

Руководство будет обновляться и уточняться на постоянной основе по мере появления ситуации и информации.

Сегодня, 13 марта, Департамент здоровья заявил, что число людей, зараженных коронавирусом, возросло в Эстонии до 79.

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