Пт, 13.03.2020
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В Париже из-за угрозы коронавируса закрыли Лувр и Эйфелеву башню

Tourists stand outside the Louvre museum, in Paris, France, Sunday, March 1, 2020. The spreading coronavirus epidemic shut down France's Louvre Museum on Sunday, with workers who guard its trove of artworks fearful of being contaminated by the museum's flow of visitors from around the world. (AP Photo/Rafael Yaghobzadeh)

ФОТО: Rafael Yaghobzadeh/AP

Крупнейшие парижские достопримечательности — Лувр, Эйфелева башня и Версальский дворец — закрыли для посетителей из-за распространения коронавируса. Решение связано с вышедшим во Франции запретом на проведение публичных мероприятий числом более 100 человек, передает РБК

Лувр закрылся вместе с музеем Эжена Делакруа 13 марта в 18:00, сообщается на официальном сайте музея. Культурные центры не будут работать до выхода нового распоряжения. Всем посетителям, уже купившим билеты, вернут их стоимость, уточняет пресс-служба Лувра.

На официальной странице Эйфелевой башни в Facebook появилась запись, что 13 марта достопримечательность закроется в 21:00 на неопределенный срок. Версальский дворец также сообщил о закрытии на своем официальном сайте. Всем, кто приобрел билеты, вернут их стоимость. Парковая часть дворца останется открытой для посещения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране «самым большим кризисом здравоохранения за столетие». Политик поручил 16 марта закрыть все образовательные учреждения страны в целях профилактики.

На территории Франции с 24 января по 13 марта выявили 3661 случай заражения коронавирусом, сообщается на сайте правительства страны. Умерли 79 человек.

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