В Париже из-за угрозы коронавируса закрыли Лувр и Эйфелеву башню

Лувр закрылся вместе с музеем Эжена Делакруа 13 марта в 18:00, сообщается на официальном сайте музея. Культурные центры не будут работать до выхода нового распоряжения. Всем посетителям, уже купившим билеты, вернут их стоимость, уточняет пресс-служба Лувра.

На официальной странице Эйфелевой башни в Facebook появилась запись, что 13 марта достопримечательность закроется в 21:00 на неопределенный срок. Версальский дворец также сообщил о закрытии на своем официальном сайте. Всем, кто приобрел билеты, вернут их стоимость. Парковая часть дворца останется открытой для посещения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране «самым большим кризисом здравоохранения за столетие». Политик поручил 16 марта закрыть все образовательные учреждения страны в целях профилактики.