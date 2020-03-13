Финляндия готова закрыть границу из-за коронавируса

«Правительство может принять решение закрыть конкретный пункт пересечения границы на определенный период времени или даже на неопределенный срок, если это будет необходимо, например, для противодействия угрозе здоровью граждан, — сообщается в заявлении на сайте МВД Суоми.

Власти рассказали, что в случае эпидемии, о которой предупреждают органы здравоохранения, в республику могут ограничить въезд людям из определенных регионов. Особо подчеркивается, что никто не может препятствовать возвращению граждан Финляндии на родину.