Пт, 13.03.2020
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Финляндия готова закрыть границу из-за коронавируса

Soomes tekitab segadust postitöötajate toetuseks korraldatud streik. Helsinki lennujaam.

ФОТО: Sander Ilvest

Пограничная охрана и МВД Финляндии рассказали о своей готовности ограничить пересечение границы республики для борьбы с распространением 2019-nCoV, сообщает Фонтанка.

«Правительство может принять решение закрыть конкретный пункт пересечения границы на определенный период времени или даже на неопределенный срок, если это будет необходимо, например, для противодействия угрозе здоровью граждан, — сообщается в заявлении на сайте МВД Суоми.

Власти рассказали, что в случае эпидемии, о которой предупреждают органы здравоохранения, в республику могут ограничить въезд людям из определенных регионов. Особо подчеркивается, что никто не может препятствовать возвращению граждан Финляндии на родину.

В Финляндии выявлено уже 155 зараженных коронавирусом. Ответственные граждане, следуя рекомендациям МИДа, отменяют свои зарубежные поездки, а некоторых заставляет вернуться от границы угроза работодателя оставить ослушавшегося сотрудника на две недели в неоплачиваемом домашнем карантине.

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