Министр Кийк: система здравоохранения подняла уровень готовности до второго уровня

«В Эстонии зафиксировано распространение коронавируса внутри страны и в стране объявлено чрезвычайное положение. Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие недели потребность в медицинской помощи может значительно возрасти. Поскольку по мнению экспертов во внимании нуждаются в первую очередь серьезно больные люди и люди, которые входят в группу риска – пожилые, люди с ослабленной иммунной системой и хроническими заболеваниями, поэтому при легком проявлении заболевания необходимо исходить из советов семейного врача и оставаться дома до выздоровления. Для сохранения своего здоровья и здоровья близких давайте будем следить за указаниями департамента здоровья», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Департамент здоровья поручил сетевым больницам ограничить объем запланированной работы с 16 марта, индивидуально оценивая каждый конкретный случай и устраняя возможное воздействие на здоровье человека. Больницы должны быть готовы к потенциальному увеличению числа заболевших и при необходимости переставить койки для лечения заболевших.

«COVID-19 широко распространен в Эстонии, поэтому мы повысили уровень готовности в здравоохранении как на первичном уровне, так и в больницах. Повышение готовности здравоохранения до второго уровня позволяет при необходимости реорганизовать плановую работу в больницах для обеспечения доступности именно тем людям, которые быстрее остальных в ней нуждаются», – сказала генеральный директор департамента здоровья Мерике Юрило.

Второй уровень готовности системы здравоохранения позволяет установить временные ограничения доступности системы здравоохранения, а также ввести временные требования медицинского обслуживания, которые отличаются от обычных.

Работа семейных врачей также будет реорганизована с понедельника, 16 марта.

«Мы приостановим плановые визиты и профилактическую работу, обязательно продолжим работу с младенцами и сосредоточимся на тяжелобольных пациентах. В центры семейных врачей просим звонить и только с проблемами здоровья. Для открытия листов по нетрудоспособности и уходу стараемся совместно с больничной кассой к началу следующей недели разработать электронное решение. В центрах семейных врачей можно получить по телефону совет, стоит ли обращаться в скорую, приходить в центр семейных врачей или оставаться следить за своим здоровьем дома и облегчать симптомы», – сказала член правления общества семейных врачей Эстонии, доктор Кармен Йоллер.

В соответствии с положением об уровнях готовности системы здравоохранения здравоохранение имеет три уровня готовности:

уровень 1 означает, что существует реальная опасность возникновения кризиса;

уровень 2 означает, что предполагаемое число нуждающихся в помощи превышает стандартные возможности оказания помощи медицинскими учреждениями в регионе кризиса и вблизи него;

уровень 3 означает, что предполагаемое число нуждающихся в помощи значительно превышает возможности оказания помощи по меньшей мере половины медицинских учреждений в стране.

По данным департамента здоровья, риск появления единичных случаев коронавируса в Эстонии очень высок, вероятность обширного распространения заболевания на месте – средняя.