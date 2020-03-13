Телеобращение Ратаса: надо готовиться к тому, что ситуация еще ухудшится

Премьер-министр ЭР Юри Ратас в телеобращении заявил, что на самом деле зараженных в Эстонии значительно больше, чем на данный момент выявлено, и в ближайшее время их число будет расти, так что нужно готовиться к тому, что ситуация скорее ухудшится, нежели улучшится, сообщает Rus.ERR.