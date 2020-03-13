Телеобращение Ратаса: надо готовиться к тому, что ситуация еще ухудшится

Премьер-министр ЭР Юри Ратас в телеобращении заявил, что на самом деле зараженных в Эстонии значительно больше, чем на данный момент выявлено, и в ближайшее время их число будет расти, так что нужно готовиться к тому, что ситуация скорее ухудшится, нежели улучшится, сообщает Rus.ERR.
Ратас добавил, что введенное чрезвычайное положение будет действовать до тех пор, пока необходимо, а изменения в привычном укладе жизни коснутся школ, культурной жизни и поездок.
"Государство предпринимает такие шаги с одной простой целью: препятствовать распространению вируса и таким образом обеспечить сохранность здоровья наших людей; конечно, это привнесет неудобства, но другого пути в борьбе с глобальной напастью у нас нет", - добавил Ратас.
При этом премьер-министр призвал людей быть разумными и взвешенными в своих потребительских привычках. Однако в Эстонии накоплены достаточные продовольственные запасы: как на складах магазинов, так и государственных складах, поэтому сегодня разумнее покупать ровно столько продуктов за раз, сколько требуется", - сказал глава правительства.