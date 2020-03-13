Касса по безработице временно прекращает обслуживание в своих бюро и переходит на электронные каналы

Касса по безработице просит людей по возможности использовать электронные каналы: посредством их можно регистрировать себя в регистре безработных, ходатайствовать о пособиях, вводить предложения о работе и отвечать на вакансии. Заявки также принимаются по электронной почте (с цифровой подписью), обычной почтой или по телефону. Если человеку нужна помощь с какой-то процедурой, ему окажут ее электронным письмом или по телефону.

Назначение и выплата пособий и компенсаций продолжатся в обычным порядке. Оценка трудоспособности проводится по телефону и в электронной среде Кассы по безработицы, а также можно отправить необходимую заявку по почте.

Клиентов будут консультировать по телефону, электронным каналам (Skype, Э-касса, электронная почта) или по обычной почте. С клиентами, у которых была назначена встреча в ближайшее время, свяжутся. По крайней мере, до конца марта приостановлено участие клиентов в ряде услуг кассы, таких как обучение.

Все информационные каналы Кассы по безработице работают в обычном режиме, а обслуживание клиентов в офисах приостановлено.

Горячие линии Фонда страхования на случай безработицы: 6696513; 15501

электронная почта: info@tootukassa.ee