Полиция будет требовать от прибывающих в Эстонию дополнительные данные

Юри Ратас также распорядился предоставить список мер, принимаемых местными самоуправлениями для решения вопросов с обеспечением работы детских дошкольных учреждений на случай того, чтобы обспечить уход тем детям, родители которых заняты на рабочих местах.

Кроме этого Ратас указал на то, что на пограничных пунктах Эстонии PPA обязана проводить санитарный контроль, выясняя, есть ли прибывающего лица симптомы заболевания, страну, из которой прибывает конкретное лицо.

Данный порядок устанавливается на всех погранпунктах страны, в том числе и на границах со странами ЕС, а также в портах и аэропортах Эстонии.

Полиция будет требовать от прибывающих в страну следующие данные:

ФИО, государство из которого прибыло лицо, транзитная страна, страна назначения, адрес электронной почты, телефон, а также место жительства или пребывания на территории Эстонии. Тaкже прибывающему должны быть разъяснены правила предотвращения распростронения коронавируса в Эстонии.