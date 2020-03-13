Вирусолог: в ближайшее время вакцины от коронавируса не появится

Ирья Лутсар в программе ETV "Кругозор" (Ringvaade) заявила, что никаких подвижек с вакциной от коронавируса в последнее время не произошло. Опыты на людях начнут проводить не раньше апреля.

"В ближайшее время вакцины не стоит ждать. По моим прогнозам, она появится не раньше конца года" - заявила профессор. Также Лутсар отметила, что в данных условиях необходимо думать о том, как минимизировать вред от пандемии коронавируса.