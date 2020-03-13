Правительство утвердило меры, введенные в рамках чрезвычайного положения

Меры принимаются в целях препятствования распространению вируса, во имя общественного интереса, защиты здоровья и жизни людей. Изменения произойдут в укладе жизни школ, в культурной жизни, в том, что касается возможностей проведения свободного времени и посещения учреждений.

Чрезвычайное положение касается

- работы образовательных учреждений

С понедельника 16 марта будут закрыты для учебной работы все здания общеобразовательных и профшкол, вузов, молодежных центров и школ по интересам. Учебные заведения перейдут на удаленное обучение. В университетах и научных учреждениях продолжатся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

В период удаленного обучения должны быть закрыты также все кружки и тренировки, за исключением тех, которые могут быть продолжены в удаленном режиме. Также должна быть приостановлена деятельность молодежных центров и лагерей.

Решение о том, будут ли открыты детские сады, и о распорядке их работы принимает местное самоуправление или другой владелец детского сада.

Местные самоуправления должны проанализировать, как обеспечить присмотр за несовершеннолетними детьми в случае, если их родители (занятые в сферах, оказывающих жизненно важные услуги, например, общественном транспорте, больницах) должны быть на работе.

Пока работу смогут продолжить школы для учащихся с особыми потребностями м закрытые детские учреждения, по поводу которых решения будут приниматься в сотрудничестве со школами и их владельцами с учетом каждого конкретного случая.

Необходимость этих мер будет оцениваться каждые две недели.

Культурная жизнь и досуг

До 1 мая запрещены все публичные собрания, также ночные клубы. Закрыты для публики будут театры, музеи и кинотеатры, будут отменены спортивные и пропагандирующие двигательную активность мероприятия. Запрещены представления, концерты и конференции.

Библиотеки останутся открытыми в ограниченном объеме, в них также нельзя проводить мероприятия.

Ограничения касаются всего, также частно-правовых культурных учреждений и организаторов.

На морском маршруте Таллинн-Стокгольм-Таллинн будет ограничена свобода передвижения пассажиров.

Кроме того:

в учреждениях опеки и попечительства и больницах запрещены посещения. Нельзя посещать и тюрьмы.

Читайте также распоряжение правительства: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukorra_meetmed.pdf

И пояснительную записку: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/seletuskiri_vabariigi_valitsuse_korralduse.pdf