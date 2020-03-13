Вопросы и ответы ⟩ Распространение коронавируса и сфера ответственности Министерства культуры

Правительство Эстонии ввело в стране режим чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса и принятия особых мер. Это касается и сферы культуры. В чрезвычайной ситуации всегда возникает больше вопросов, чем ответов. Ситуация постоянно меняется. Просим следить за новостями на странице Министерства культуры, на которой публикуется последняя информация о том, что надо знать в ближайшие недели. Чрезвычайное положение будет действовать до 1 мая, если правительство не решит по-другому.
Какие учреждения будут закрыты?
По решению правительственной кризисной комиссии двери музеев и кинотеатров будут закрыты до 1 мая. Отменены театральные постановки, конференции и другие общественные собрания и мероприятия. Некоторые исключения касаются посещения библиотек.
Означает ли закрытие дверей учреждений, что персонал не будет находиться на своем рабочем месте?
Руководители организаций будут решать сами, как и в каком объеме они организуют повседневную работу в своих заведениях. Исходя из специфики работы разных организаций, невозможно установить общие правила. При необходимости можно репетировать, готовиться к выставкам, а также работать в конторе. Двери учреждений должны быть закрыты для публики. Министерство культуры продолжит работу в своем обычном ритме, если не будет решено по-другому.
Касаются ли ограничения частных музеев и частноправовых организаторов культурной жизни?
Да, ограничения распространяются на всех, в том числе и на арендуемые помещения для проведения культурных мероприятий.
Как долго будут действовать ограничения?
По последней информации, ограничения введены до 1 мая, если правительство не решит по-другому. Решения выносятся, исходя из развития ситуации. Правительство и другие ведомства будут держать общественность в курсе происходящего.
Закроют ли двери все увеселительные заведения и рестораны, ночные клубы и спортивные организации, отменят ли развлекательные программы на паромах?
Смысл введенных правительством ограничений - избегать мест скопления людей. В условиях распространения коронавируса будут закрыты ночные клубы и другие места, в которых собираются люди. Закончилась продажа билетов на круизную линию Таллинн-Стокгольм-Таллинн. Свои двери закрыли школы по интересам. На данный момент отсутствует общая точка зрения по организации занятий физической культурой и спортом. Запрещено участие в спортивных мероприятиях - подробную информацию об этом сообщат сами организаторы.
Отменят ли театральные постановки и концерты, или существует вероятность, что их перенесут?
Этот вопрос решает каждый организатор мероприятия, исходя из своих возможностей и видения ситуации. Об изменениях в программах мероприятий будут сообщать сами учреждения, если они еще не успели это сделать.
Что будет с билетами, которые были куплены в предварительной продаже?
Организации сами принимают решения о том, будут ли они покупать или обменивать билеты на другие мероприятия. Мы рекомендуем организациям переносить мероприятия на другое время или выдавать подарочные карты. Введение чрезвычайного положения не может быть априори обоснованной причиной надеяться на то, что билеты обязательно купят.
Компенсирует ли государство издержки, которые понесут организаторы и учреждения из-за отмены мероприятий?
Правительство ищет возможности, как компенсировать организациям недополученную прибыль. Идет работа по созданию общего механизма и резервов, которые обеспечат баланс в бюджете организаций. Министерство культуры составит предварительный обзор к началу следущей, то есть к двенадцатой неделе.
Решения о компенсациях принимаются в Министерстве культуры?
За бюджет в сфере культуры отвечает Министерство культуры, которое сотрудничает с министерством финансов. Важен вклад руководителей и советов организаций в выяснение дефицита бюджета и нужд своих организаций.
Могут ли частноправовые организации надеяться на поддержку государства, если мероприятие не состоится и будут возвращены билеты?
Если, по решению организатора, мероприятие отменяется или переносится, то просим незамедлительно оповестить об этом Министерство культуры. Вопросы, которые связаны с отменой или переносом мероприятия и с полученной от государства поддержкой, решаются индивидуально, учитывая все обстоятельства конкретного случая.
Продолжится ли обучение эстонскому в домах эстонского языка?
Курсы эстонского языка приостановят, как и мероприятия других организаций. Информацию об этом дадут руководители домов эстонского языка и Фонд интеграции (INSA).
Что означают ограничения при посещении библиотек?
Библиотеки предлагают своим посетителям разные услуги. Поэтому, возможно, часть библиотек продолжит и дальше предлагать их в определённом объеме. Местные самоуправления сообщают информацию о текущей ситуации. Все мероприятия и собрания следует, несомненно, отменить. При необходимости в библиотеках можно проводить инвентаризацию, отвечать на запросы, заказывать и регистрировать книги. Обслуживая посетителей библиотек, даже при минимальном контакте, необходимо следовать рекомендациям Департамента здоровья.
Закроются ли художественные галереи?
Запрещено посещать музеи и другие выставочные залы. Цель чрезвычайного положения - избегать скопления людей.
Возможно ли вообще в условиях чрезвычайного положения наслаждаться культурой и заниматься спортом?
Распространение коронавируса маловероятно, если вы находитесь на открытом воздухе. Остаются открытыми парки и тропы здоровья. Конечно, массовые мероприятия там не проходят. В интернете в свободном доступе находятся издания целевого фонда Kultuurileht. Призываем вас читать книги, смотреть фильмы и читать вместе с детьми.
Главное, чтобы мы сохраняли, несмотря ни на что, оптимизм и спокойствие!