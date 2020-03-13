Вопросы и ответы ⟩ Распространение коронавируса и сфера ответственности Министерства культуры

Какие учреждения будут закрыты?

По решению правительственной кризисной комиссии двери музеев и кинотеатров будут закрыты до 1 мая. Отменены театральные постановки, конференции и другие общественные собрания и мероприятия. Некоторые исключения касаются посещения библиотек.

Означает ли закрытие дверей учреждений, что персонал не будет находиться на своем рабочем месте?

Руководители организаций будут решать сами, как и в каком объеме они организуют повседневную работу в своих заведениях. Исходя из специфики работы разных организаций, невозможно установить общие правила. При необходимости можно репетировать, готовиться к выставкам, а также работать в конторе. Двери учреждений должны быть закрыты для публики. Министерство культуры продолжит работу в своем обычном ритме, если не будет решено по-другому.

Касаются ли ограничения частных музеев и частноправовых организаторов культурной жизни?

Да, ограничения распространяются на всех, в том числе и на арендуемые помещения для проведения культурных мероприятий.

Как долго будут действовать ограничения?

По последней информации, ограничения введены до 1 мая, если правительство не решит по-другому. Решения выносятся, исходя из развития ситуации. Правительство и другие ведомства будут держать общественность в курсе происходящего.

Закроют ли двери все увеселительные заведения и рестораны, ночные клубы и спортивные организации, отменят ли развлекательные программы на паромах?

Смысл введенных правительством ограничений - избегать мест скопления людей. В условиях распространения коронавируса будут закрыты ночные клубы и другие места, в которых собираются люди. Закончилась продажа билетов на круизную линию Таллинн-Стокгольм-Таллинн. Свои двери закрыли школы по интересам. На данный момент отсутствует общая точка зрения по организации занятий физической культурой и спортом. Запрещено участие в спортивных мероприятиях - подробную информацию об этом сообщат сами организаторы.

Отменят ли театральные постановки и концерты, или существует вероятность, что их перенесут?

Этот вопрос решает каждый организатор мероприятия, исходя из своих возможностей и видения ситуации. Об изменениях в программах мероприятий будут сообщать сами учреждения, если они еще не успели это сделать.

Что будет с билетами, которые были куплены в предварительной продаже?

Организации сами принимают решения о том, будут ли они покупать или обменивать билеты на другие мероприятия. Мы рекомендуем организациям переносить мероприятия на другое время или выдавать подарочные карты. Введение чрезвычайного положения не может быть априори обоснованной причиной надеяться на то, что билеты обязательно купят.

Компенсирует ли государство издержки, которые понесут организаторы и учреждения из-за отмены мероприятий?

Правительство ищет возможности, как компенсировать организациям недополученную прибыль. Идет работа по созданию общего механизма и резервов, которые обеспечат баланс в бюджете организаций. Министерство культуры составит предварительный обзор к началу следущей, то есть к двенадцатой неделе.

Решения о компенсациях принимаются в Министерстве культуры?